Lionel Messi ya habla de un futuro en París o Barcelona: "Me gusta mucho más..."

Lionel Messi se prepara para el mayor desafío de su carrera, para la que será su última Copa del Mundo y para el round final en ese torneo que todavía se resiste a sus manos, pero hay otra gran decisión que se viene por delante. El argentino empieza a dejar frases claves para entender si su futuro pasará por Barcelona o PSG: “Me gusta mucho más…”.

A sus 35 años la Pulga se prepara para tomar decisiones más que importantes pensando en el final de una carrera llena de éxitos que podría tener su punto más determinante en Qatar. Con un contrato que le amarra al PSG hasta el 30 de junio del 2023, Lionel Messi repasó con Ezequiel Lavezzi y CONMEBOL un futuro que más pronto que tarde le llevará a elegir entre el Parque de Los Príncipes y el Camp Nou.

Ambos clubes buscarán hacerse con los servicios de un Messi que será agente libre en apenas seis semanas y que ha dejado en claro que no empezará a mirar de cara a la próxima temporada hasta que la que será su última Copa del Mundo cierre la persiana. Lionel y una declaración que asusta a más de uno por la ciudad condal.

Amor con París

"Fue duro dejar Barcelona, nos quedamos toda la vida en el mismo lugar, nunca me había mudado y no sabía lo que era irse. No esperábamos esto, pasó muy rápido y tuvimos que salir de Barcelona de la noche a la mañana. Nos encontramos en un nuevo entorno. Teníamos nuestra vida en Barcelona, nuestros amigos, nuestras costumbres, y nos encontrábamos en un lugar diferente, con otro idioma, otro fútbol, otro clima, sufrí mucho por eso. Era difícil. Pero, hoy, disfruto de todo, incluido el fútbol", empieza Lionel con Lavezzi antes de tirar su declaración más cercana al universo PSG.

La calma de la Ligue 1 y la estabilidad, razones para pensar en una renovación: "París me gusta mucho más, descubro la ciudad y la encuentro magnífica. En el primer año, hubo un gran cambio. Las cosas pasaron muy de repente, no era mi objetivo irme del Barcelona y todo fue abrupto. Después de este largo período y momentos difíciles, estoy feliz de vivir donde vivo y mi familia y yo estamos disfrutando de París".