Durante cuatro temporadas dominaron el mundo desde Barcelona, llevando este juego a límites pocas veces vistos en un deporte donde hicieron historia. Tras varios años separados y analizando el paso del tiempo, Lionel Messi desvela su gran arrepentimiento durante la era Pep Guardiola en el Camp Nou.

Los 14 títulos del actual entrenador del Manchester City por Barcelona estuvieron acompañados de momentos para el recuerdo, de un fútbol del más alto nivel y de una exigencia que por supuesto pasó factura al final del ciclo. En una charla con Jorge Valdano en Movistar, Messi desvela algunas de las claves de ese equipo que Guardiola llevó a la excelencia.

"Fue una etapa extraordinaria, porque se dio toto. Por una parte, viene Guardiola, que me enseñó y me hizo crecer. Por otro, era una generación única. Era impresionante ir a jugar a cualquier campo, ya que íbamos a ganar fuera quien fuera el rival y de la manera que lo íbamos a hacer, teniendo la posesión al 80 por ciento", empezaba Lionel antes de desvelar sus sensaciones sobre aquellos cuatro años con Pep.

“Hizo mucho daño al fútbol”

La exigencia y la necesidad de no bajar nunca los brazos, un daño colateral de ser parte de aquellas plantillas: "Si de algo me arrepiento es de no haber disfrutado más del día a día, porque estás en una burbuja. Era para disfrutar de cómo preparaba los partidos, de cómo íbamos a jugar al rival. Lo hacíamos tan fácil y era tan natural, que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Con el paso del tiempo y durante toda mi carrera te das cuenta que fue algo único".

"Pep hizo mucho daño al fútbol, porque parecía tan fácil que todo el mundo quería jugar igual. Luego me encontré con muchos Guardiolas por ahí y me sirvió para darme cuenta de lo que hicimos", finalizaba Lionel Messi sobre el entrenador que más provecho ha sacado a su juego y que llevo a aquel Barcelona a ser considerado como el mejor equipo de todos los tiempos. La Pulga desvela por primera vez que disfrutar en aquella plantilla no era tan sencillo como parecía.