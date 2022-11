Se trata de Curtis Jones, futbolista de 21 años y quien ha hecho su carrera en Liverpool, desde las divisiones menores del club; la gran noticia para él se dio en la jornada del jueves 17 de noviembre, cuando el club confirmó su vínculo contractual hasta 2027.

A través de las reses sociales de los rojos de Liverpool, señalaron sobre el deportista: "estamos encantados de anunciar que nuestro canterano ha firmado un nuevo contrato a largo plazo con los 'reds’”, fue lo dicho por el volante que solo ha jugado cuatro partidos en la actual temporada.

Claro está que el mediocampista también entregó sus apreciaciones por la buena nieva sobre su futuro deportivo: "es el club de mi infancia, he apoyado al club durante toda mi vida. Estoy entusiasmado y no puedo esperar a ver qué me depara el futuro".

Finalmente, añadió en su mensaje que se cumple un sueño para él: "si estuviera en un club diferente en la actualidad, mi sueño sería venir aquí y jugar. Soy jugador del Liverpool desde que tenía seis años y he recorrido todo el camino", finalizó.

Claro está que desde la temporada 2017/2018 hace parte de la plantilla profesional del equipo, pero solo hasta la campaña 2019/2020 jugó su primer partido por Premier League. En total ha disputado un total de 58 encuentros por la Liga de Inglaterra.