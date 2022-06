Liverpool empezó dando un duro golpe sobre la mesa en el mercado de pases que está cerca de iniciar en el fútbol europeo, todo gracias al fichaje del delantero uruguayo, Darwin Núñez, quien llegó a la institución roja luego de un gran paso por Benfica.

Ahora mismo, los dirigidos por Jurgen Klopp tienen un ataque de lujo, compuesto por hombres de la calidad de Mohamed Salah, Luis Díaz, Núñez, Diogo Jota, Roberto Firmnio y Sadio Mané, este último con serias opciones de terminar su ciclo por el equipo que ‘no camina solo’.

Pero de acuerdo con información del diario AS de España, en el club están interesados en Marco Asensio, el talentoso jugador de ataque de quien dicen sobre el interés que: “en este sentido, el Liverpool es uno de los que ya le ha transmitido al entorno del madridista que es de su agrado”.

Las vacaciones hacen parte de la actualidad del jugador campeón de Champions y del que indica que ya: “ha puesto su futuro en manos de Jorge Mendes hace unos meses, lo que le da la tranquilidad de saber que firmará un importante contrato si deja el Madrid este verano”.

Sin embargo, no todo será tarea fácil para el crack de Real Madrid, ya que en el camino aparece un ‘hueso duro de roer’ y es Milan, el flamante campeón de Italia, que no se baja de la pelea por ficharlo, no obstante, al jugador que se le termina el contrato en 2023, dijo en el parón por Nations League: “hay una tercera posibilidad; que cumpla mi año de contrato”.