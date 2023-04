Se aproxima el mercado de pases de verano y, una vez más, Harry Kane apunta a ser uno de los nombres de peso. Tras una nueva temporada sin títulos, crecen los rumores sobre su salida de Tottenham. El presidente del club londinense ha vuelto a hablar del tema.

La temporada europea llega a su final y Tottenham firmará una nueva campaña con las manos vacías. El equipo londinense marcha quinto en la tabla de la Premier League y fue eliminado en los octavos de final de la Champions League a manos de AC Milan.

Esto lleva, una vez más, a Harry Kane a la línea de salida de los 'Spurs'. El delantero ha sido pretendido por grandes clubes como Bayern Múnich y Manchester United y el presidente, Daniel Levy ha salido a poner los puntos. El empresario habló ante los micrófonos de The Athletic sobre la situación del capitán, que finaliza su contrato en 2024.

¿Lo deja salir en verano?

Daniel Levy fue claro con sus intenciones con respecto al futuro de Harry Kane. "Estoy absolutamente convencido de que puede ganar un título aquí. Ser una leyenda también es importante. Es el máximo goleador del Tottenham, está haciendo historia. Espero que algún día haya una estatua de Harry Kane fuera del estadio".

Tottenham valora a Harry Kane en 120 millones de euros y el presidente no dará facilidades para su traspaso. "No me considero un negociador especial ni nada por el estilo, solo actúo en el mejor interés de mi club. Si tienes un jugador que realmente no quieres vender, entonces tienes todo el derecho a decir que no, eres dueño de su registro".