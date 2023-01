Jorginho, volante ítalo-brasileño, tiene en entredicho su continuidad en Chelsea, la institución londinense con la cual tiene contrato hasta el próximo 30 de enero, sin embargo, parece que su situación no será continuar en el elenco que es dirigido por Graham Potter.

Lo cierto es que, según informó The Telegraph, el jugador de 31 años no entraría dentro de los planes del club Blue de cara a la temporada 2023/2024, por eso no estarían analizando muy seriamente una renovación para el jugador, que también es conocido por su particular manera de cobrar penales.

Evidentemente, ese contexto cae muy bien a diferentes equipos europeos quienes tienen al jugador como uno de sus posibles refuerzos de cara al curso que sigue, y aquí al paso del tiempo ha demostrado es un mediocampista rendidor y con capacidad de estar en las dos áreas.

Los azules de Londres tendrían la prioridad de renovar el contrato del volante francés, N’Golo Kanté, quien parece ser más carismático para la afición del elenco, que atraviesa por momentos complicados en la competición liguera de Inglaterra, en la cual apenas está sobre la mitad de la tabla.

Ahí es donde aparece seriamente la intención por parte de Barcelona de contar con sus servicios; sin embargo, la tarea no será nada fácil para dos catalanes, ya que hay varias y porque han demostrado su interés por el jugador es buena para llegar a Newcastle, Juventus, Milán y Napoli, este último precisamente en el que ya supo jugar antes de ir a Inglaterra.