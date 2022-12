Real Madrid en el último tiempo ha confiado ciegamente en el talento de los futbolistas brasileños, muestra de ello son los casos de Rodrygo Goes y Vinicius Junior, jugadores que llegaron muy jóvenes a la institución y, quienes al paso del tiempo les han dado réditos.

Es por eso que para 2024 podrán contar con los servicios de Endrick, talento paulista de 16 años, quien llegará hasta dentro de un año y medio, momento en el cual cumpla su mayoría de edad y se siga formando en la disciplina de Palmeiras, su actual club en Brasil.

Lo cierto es que en charla con y ESPN, su representante, Fernando Pena, reveló detalles de lo que incluye su contrato para cuando arribe al conjunto que en la actualidad es dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, y que para ese momento posiblemente ya tenga otra cara en el banquillo.

Claramente, el agente del deportista no hablo de números, pero fue enfático en decir que con su representado se basaron en cifras reales: "no puedo hablar sobre el valor de las cláusulas (variables), pero todas son factibles. Fue un tema clave en la negociación entre clubes. Palmeiras no quería cláusulas imposibles".

Da en cuestión continuidad de juego, el representante manifestó en su entrevista que: "están basadas en los goles y partidos jugados por el jugador, tanto aquí como allí. En el caso de la Champions League, no hace falta ganar el título, sino llegar a semifinal o final y que el jugador sea titular".

Realmente sobre equipos interesados en contar con sus servicios dijo: "tres clubes llevaron las conversaciones hasta el final, pero en el momento de presentación del proyecto, el Real Madrid presentó una propuesta irresistible, todo eso llevó al jugador a tomar la decisión".