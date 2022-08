Barcelona se ha movido bastante en la ventana de pases de verano, ya que se ha fortalecido por los arribos de jugadores importantes, pero el más importante de ellos, fue el arribo del experimentado delantero polaco, Robert Lewandowski, quien llegó al club para ser cuota de gol.

La institución que dirige Xavi Hernández también contará para la temporada que inició, con hombres de la importancia de Jules Koundé, Andreas Christensen, Frank Kessié y Raphinha, esto además del polaco, quien cumplió su sueño de vestir la camiseta Blaugrana.

De otra parte, al quedar con un plantel robusto, en el club aún quedan unos jugadores para vender, y que por lógicas razones no tienen cabida dentro de los planes del entrenador que, además de ello, es una de las leyendas del combinado de Cataluña.

Son dos los casos en particular, a los cuales esperan que le lleguen pretendientes, pero que por ahora se ve complejo su salida del equipo. Uno es defensa central, con grato pasado por el elenco, y el otro es un delantero, en el cual no había sembradas muchas expectativas y así fue, pocos fueron los goles que marcó.

Hay otros jugadores en cuestión, que pese a que tienen cabida para el director técnico, mucho se ha hablado de una posible salida del equipo. Dos de los tres, en duda, son neerlandeses y habitualmente suelen ser motivo de noticia en el conjunto Azulgrana.

Los jugadores a vender para Barcelona:

Samuel Umtiti

El defensa central, evidentemente, ya no cumple el papel preponderante que sí tenía en anteriores campañas. Desde hace un tiempo no viene siendo el defensa central titular del club y por eso tomarían la decisión de dejarlo ir. Ha sonado para varios equipos, pero nada que se haya concretado.

Martin Braithwaite

El delantero sueco llegó al equipo luego de brillar con luz propia en un cuadro de menor envergadura, pero no lo pudo demostrar con los catalanes. Por su parte, el mercado no es amplio para él, sin embargo, él no se preocupa por dinero, ya que lo logra por medio de sus otros negocios; invierte en lo inmobiliario.

Casos diferentes: