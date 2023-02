Antes del juego entre Real Madrid y Liverpool por Champions League, una de las figuras el equipo Merengue habló del momento y la temporada que viene teniendo el equipo de Jürgen Klopp. Luka Modric afirmó estar sorprendido por cómo está este año el subcampeón de Europa.

Luka Modric ha sido parte del equipo que ganó por 2 a 0 a Osasuna y tras el partido el equipo de Ancelotti ya puso la mira en el juego del martes en Anfield Road, por lo que las preguntas fueron también dirigidas a ello en la zona mixta.

Ahí, Luka Modric explicó que: "estoy realmente sorprendido de que el Liverpool esté tan lejos del primer lugar en la Premier League, pero también pueden decir lo mismo de nosotros en este momento en La Liga".

Así que aclaró que su sorpresa no tiene que ver con menospreciar al rival, en cambio, marca que ambos equipos no viven su mejor momento: "no estoy diciendo nada con esto, a pesar de nuestras temporadas ligueras, un partido Liverpool - Real es uno de los mejores espectáculos que puede ofrecer el mundo del fútbol. Es una pena que el sorteo nos haya llevado a jugar tan pronto".

El juego es uno de los más atractivos de la fase de octavos de final, reeditan la final del año pasado y se ha convertido en un duelo constante en los últimos años en instancias decisivas, Modric sabe que Liverpool puede ver en esta llave la oportunidad de recuperarse en la temporada: "viendo la plantilla del Liverpool, sabemos que en cualquier momento pueden reaccionar y empezar a remontar. Ojalá no sea en estos dos partidos de Champions contra nosotros".