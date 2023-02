Una de los jugadores que se fue el pasado verano de PSG la rompe en otro club importante de Europa. Lionel Messi lo extraña y no perdona al club parisino por su salida.

Messi NO los perdona: PSG lo dejó ir y ahora es FIGURA en Europa

Lionel Messi negocia para continuar su carrera en Paris Saint-Germain. El astro rosarino podría renovar su contrato con el conjunto de la capital francesa, aunque hay ciertas cuestiones que no le terminan de cerrar. En el recuerdo de Leo quedan algunas decisiones que tomó el club y que no le han gustado como la salida de uno de sus amigos y hoy figura de Juventus, Ángel Di María.

Messi y Di María han sido de las grandes figuras de la Selección Argentina para el título en el Mundial de Qatar 2022. Antes de que esto ocurra, compartieron un año juntos en PSG luego de la llegada de Leo en el verano de 2021 tras su traumática salida de Barcelona. Y en el pasado mercado de verano de 2022, los parisinos dejaron ir a 'Angelito' por la finalización de su contrato.

PSG decidió no renovar el contrato de Di María, pese a que tuvo un gran paso por la capital francesa donde jugó 295 partidos, marcó 93 goles y dio 119 asistencias, además de ganar 19 títulos locales. En julio de 2022, anunció su llegada a Juventus, un acierto para el también rosarino y una mala decisión que tomaron en la directiva parisina y que Messi no perdona.

Es que Di María está demostrando en Juventus el error de PSG al no renovar su contrato. La reciente actuación del ex Rosario Central en la serie de Europa League ante Nantes ha sido fantástica y para aplaudir. A esto hay que sumarle que el conjunto francés buscó en el pasado mercado de invierno a futbolistas que ocupen la posición que tenía 'Fideo' en su momento. Rayan Cherki, Malcom y hasta Hakim Ziyech estuvieron en la mira, pero ninguno llegó. ¿Por qué no renovar a Di María para evitar esta búsqueda sin resultado?

A Messi le vendría bien volver a tener a Di María con quien compartió un ciclo exitoso en la Selección Argentina en este último tiempo con los títulos de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar. Leo no perdona a PSG por esta mala decisión que tomó el club, sobre todo en estos momentos en que 'Fideo' está en un nivel superlativo.