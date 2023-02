Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano Martínez, tendrían el camino allanado para llevarse cada uno en su categoría, los premios The Best FIFA Awards.

Lionel Messi, Lionel Scaloni y Dibu Martínez, con el camino allanado para los FIFA The Best

Este lunes 27 de febrero se realizarán en París los The Best FIFA Awards, premios que, entre otras categorías, definirán al mejor jugador, al mejor entrenador y al mejor portero del 2022. En los tres rangos habrá representantes de la Selección Argentina y del Real Madrid como principales candidatos para ganar cada galardón. Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano Martínez por el lado de los albicelestes y Karim Benzema, Carlo Ancelotti y Thibaut Courtois por el lado de los merengues.

No obstante, como suele suceder en este tipo de acontecimientos, se presume que la presencia de los aspirantes a llevarse el reconocimiento en el lugar donde se desarrolle la entrega, puede tener mayor peso para inclinar la balanza. En ese sentido, los integrantes del combinado campeón del mundo en Qatar 2022 parece que pueden sacar una luz de ventaja.

Es que en Real Madrid habrían tomado la determinación de no viajar a París para The Best FIFA Awards. ¿La razón? Conforme a una publicación del periódico ABC de España, tanto la Casa Blanca como los protagonistas involucrados, entendieron que el foco debe estar en el choque que protagonizarán el jueves dos de marzo contra el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu por la Copa del Rey.

Además, antes, los comandados por el estratega italiano tendrán el compromiso con el Atlético de Madrid por LaLiga (sábado 25), por lo que los ánimos no están como para desviar la atención por distinciones individuales. De ser así, la alternativa, como ya se aplicó durante el primer año de la pandemia, podría ser una conexión telemática para estar a la distancia durante el anuncio de los vencedores.

¿Cuándo y en dónde son los The Best FIFA Awards?

Los premios FIFA The Best, los cuales condecoran a los mejores del ambiente futbolístico del último año calendario, en este caso se llevarán a cabo en París el próximo lunes 27 de febrero. Aparte del mejor jugador/a, entrenador/a y portero/a, también se elegirá al mejor gol y a la mejor afición.