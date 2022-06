Bolavip se trasladó el pasado lunes hasta el centro de la capital española para ser testigo de la inauguración de un proyecto sin precedentes, sin rivales en su campo y por encima de todo, con una colección que no dejará a nadie indiferente. Así será ‘Legends: The Home of Football’, o el mayor museo dedicado a la preservación de la historia de este deporte.

Iker Casillas, Luis Figo, Javier Tebas (presidente de LaLiga), el alcalde José Luis Martínez-Almeida y decenas de periodistas nos concentramos en el Palacio de Cibeles para ver el puntapié inicial de un proyecto con más de 5.000 piezas únicas, con reliquias que han sido utilizadas por figuras como Lionel Messi, Diego Armando Maradona o Eusebio y que estará presente para todos en el centro del Madrid. Dicho esto, habrá mucho más.

Marcelo Ordás es el responsable de un sueño que empieza a ver su punto más alto. El coleccionista argentino comenzaba hace 30 años una travesía por el desierto donde ese deseo por preservar la historia del fútbol se antojaba como una quimera. Tres décadas después, ‘Legends: The Home of Football’, se queda con 4.200 metros cuadrados, siete plantas completas y un edificio en plena Puerta del Sol para exponer sus reliquias.

Madrid, la capital del fútbol mundial

Y es que dicho proyecto contará no solo con la exhibición de camisetas históricas como la que utilizase Paolo Rossi en la final de la Copa del Mundo de España 1982 o artículos personales de los mejores jugadores del planeta. Habrá espacios para juegos, videos y experiencias interactivas que convertirán a ‘Legends: The Home of Football’ en el mejor y mayor museo dedicado al deporte rey.

“Recorrimos distintas ciudades que nos ofrecieron ser la casa de este proyecto, pero tenía en claro desde el inicio que Madrid debería ser la capital mundial del fútbol…Sobre finales de año podremos estar operando desde la Puerta del Sol,”, aseguraba el empresario argentino en una ceremonia donde Bolavip dijo presente y donde pudimos ser testigos de como la urbe más grande de España se quedará con más de 5000 reliquias que cuentan por si solas la historia de este deporte.