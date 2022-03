A solo unas horas de que quede definida buena parte de la temporada de los Red Devils, Manchester United ya mira a un futuro donde todas las partes de la entidad trabajan para contar de lleno con Cristiano Ronaldo. El luso desea seguir al frente de un equipo que analiza dos fichajes de peso para solventar su estadía en Old Trafford.

El hat-trick ante Tottenham no solo le dejó como el máximo anotador de todos los tiempos, sino que una vez certificó que cuando tiene su día pocos pueden igualar lo que hace en frente de una portería. Cristiano Ronaldo volverá a ser esta noche la bandera de un equipo que mira al próximo mercado de fichajes con varios objetivos en la cartera.

The Mirror asegura que los Red Devils ya trabajan con Ralf Rangnick no solo en el cambio de entrenador que habrá dentro de unos meses, sino en el armado de una plantilla que permita de nuevo al gigante británico meterse entre los mejores clubes de Europa. CR7 hará parte del proyecto salvo una catástrofe, pero hay que rodearle mejor que nunca.

Harry Kane-Pochettino, los elegidos

Rangnick estaría más cerca que nunca de darle el visto bueno a un entrenador que pronto dejará PSG. Manchester United y el argentino tienen una cuenta pendiente que podría empezar a saldarse en los próximos meses. Para convencerle de la fiabilidad del proyecto, buscarán la llegada del 9 de la selección inglesa para que comparta ataque con CR7.

37 años tiene Cristiano y si bien a más de uno le chocará verles juntos por sus caracterizas, The Mirror asegura que Manchester United ha desestimado cualquier posibilidad de quedarse con Erling Haaland y que apunta ahora hacía un Harry Kane que no olvidemos, no pudo marcharse con Pep Guardiola el pasado verano a pesar de las ofertas de más 180 millones realizadas por los jeques. Pochettino y su 9 más letal, los deseos de los Red Devils para la próxima temporada.