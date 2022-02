En Manchester United todavía siguen con algunas dudas para la parte final de la temporada y esto se debe al rendimiento del equipo, que no ha estado a la altura de la calidad de plantilla que tiene actualmente. Por eso, no extraña que los hinchas pidan salidas, fichajes o, como en este caso, el regreso de un jugador que todavía no ha tenido su oportunidad. Luego de las Eliminatorias Conmebol, los aficionados quedaron asombrados con un futbolista.

Los 'Diablos Rojos' siguieron con atención el partido entre Uruguay y Venezuela por uno de sus goleadores, Edinson Cavani. El nacido en Salto convirtió de chilena, en una jugada particular, para colaborar con la goleada charrúa por 4-1 para encaminar la clasificación a Qatar 2022. Sin embargo, todas las miradas se las terminó llevando Facundo Pellistri.

Es que el exfutbolista de Peñarol fue la gran figura de la goleada de Uruguay ante Venezuela. De hecho, una jugada en particular ha asombrado a los propios aficionados de Manchester United, que fue el segundo tanto donde Pellistri arma una gran jugada individual sacándose de encima a varios rivales para asistir a Giorgian de Arrascaeta, quien convirtió.

Los hinchas de los 'Diablos Rojos' han pedido por el regreso de Facundo Pellistri, ya que su ficha pertenece al conjunto de Old Trafford, aunque se encuentra cedido hasta final de temporada en Deportivo Alavés. Sus regates, gambetas y velocidad lo piden los aficionados para que el ataque tenga mayor desequilibrio. Por eso, en redes sociales, luego de una publicación hecha por el club han pedido por su vuelta de inmediato.

El joven extremo uruguayo lleva 679 minutos en 19 partidos jugados con Alavés sin anotar goles y asistencias en esta temporada. Debe regresar a Manchester United a final de temporada donde Ralf Rangnick deberá ver qué camino tomar con este jugador, al que la hinchada ya empieza a asombrar.