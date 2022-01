Uruguay es una de las selecciones que se juega gran parte de la clasificación a Qatar 2022 en las próximas dos fechas. La visita a Paraguay y el partido ante Venezuela son fundamentales en las chances matemáticas del conjunto charrúa para estar en el próximo Mundial. ¿Qué necesita exactamente el seleccionado para clasificar?

Tras la despedida de Óscar Tabárez, llegó Diego Alonso, quien en cuatro fechas, se juega la chance de que Uruguay esté en Qatar o no. La situación no es favorable, pero tampoco imposible. Lo primero será romper con la mala racha que lleva el seleccionado, que no gana por Eliminatorias Conmebol desde el pasado 9 de septiembre cuando venció a Ecuador por 1-0 (gol de Gastón Pereiro al minuto 92). Desde ahí, cuatro derrotas y un empate.

Esos cinco partidos sin ganar también evidencian un mal, que preocupa seriamente a todo Uruguay: la falta de gol. Sólo le pudo anotar un tanto a Brasil en la derrota por 4-1 (gol de Luis Suárez). Aunque también la defensa ha evidenciado serias fallas, ya que recibió 11 goles en los últimos cuatro partidos (casi tres tantos por encuentro). Así, es muy difícil que el seleccionado pueda estar en Qatar.

¿Qué resultados necesita Uruguay para clasificar a Qatar 2022?

La llegada de Diego Alonso buscará solucionar estos problemas para poder clasificar al próximo Mundial. Los resultados mandan y eso es a lo que deberá apuntar Uruguay. Con sólo 16 puntos, está en el séptimo lugar, fuera de los clasificados, aunque está a un punto de los que entran hoy por hoy a Qatar (Colombia es el último clasificado directo y Perú, en repechaje), ya que tienen 17 tantos. Y a partir de aquí, surge la pregunta: ¿qué resultados necesita Uruguay?

Teniendo en cuenta las últimas Eliminatorias, Perú llegó al repechaje con 26 puntos (luego venció a Nueva Zelanda y llegó a Rusia 2018). Uruguay está a diez puntos de esos 26, por lo que necesita tres victorias y un empate en estos últimos cuatro partidos para llegar a ese objetivo, lo que podría ser suficiente para, al menos llegar a repechaje.

Con lo parejo que están las Eliminatorias (del cuarto Colombia a Paraguay, noveno, los separan sólo cuatro puntos), es probable que, con 26 puntos, Uruguay hasta pueda clasificar directo a Qatar 2022. En todo caso, ganar es una obligación y es a lo que apuntarán en estos cuatro últimos partidos de las Eliminatorias. ¿Podrán Alonso y compañía?