La derrota sufrida el pasado viernes por la FA Cup a manos del Boro volvió a reventar la interna del Manchester United. Los Red Devils fueron eliminados por un segunda en una noche donde Old Trafford explotó contra los suyos como si supiese lo que vendría después. El vestuario se ha fracturado contra Ralf Rangnick.

Los penales marcaron una nueva eliminación del Manchester United en una temporada que lejos ha estado de traer paz a Carrington. El plantel que ya tenia problemas con Ole Gunnar Solskjaer pierde cada vez más la confianza en un Ralf Rangnick que no encuentra respuestas y que en las últimas horas se habría presentado en el entrenamiento para dictar una nueva norma a sus jugadores. Arde Old Trafford.

Mientras prepara el choque de esta noche ante Burnley, desde The Sun aseguran que las quejas en redes sociales de Anthony Martial y Jesse Lingard le han pasado factura a un vestuario donde Rangnick no aceptará más indisciplinas. Los jugadores no creen en los métodos del germano y si bien este pasará a la dirección deportiva en la próxima temporada, un ambiente de crispación y dudas crece en el seno del equipo.

Los problemas de Solskjaer se repiten

El noruego dejó el banquillo en medio de un mar de dudas y disputadas con los jugadores que menos minutos tuvieron durante su mandato. Donny Van de Beek, Lingard, Martial y hasta Pogba se quejaron del manejo de grupo de quien fuese ídolo sobre el césped a finales del siglo pasado. Rangnick llegaba para calmar las aguas, aunque esto ha dado lejos de darse.

No solo por que el germano no ha cambiado la situación de varios de estos jugadores (incluso dos salieron en enero) sino por que ha mantenido dicho reparto de minutos hecho por Solskjaer que los jugadores veían como injusto. En plena ola de mensajes en redes sociales, desde The Sun aseguran que el vestuario se encuentra roto de cara al final de la temporada. Mientras tanto, el germano pide orden incluso en las ruedas de prensa: “Siempre es mejor no filtrar cosas que ocurren puertas adentro. Nunca leo ni me comunico a través de esas cuentas de redes sociales”.