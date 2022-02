Han pasado casi tres meses desde lo que vimos por última vez en un terreno de juego, pero esta listo para volver y su entrenador busca tocar su fibra más intima para cambiar una situación que de momento parece insostenible. Paul Pogba será el gran refuerzo que tendrá Manchester United para un final de temporada donde Ralf Rangnick espera que el galo cambie su postura en cuanto a lo que se viene.

De cara al choque con Middlesbrough de esta noche por FA Cup, el entrenador alemán ha confirmado en rueda de prensa el retorno de un futbolista que no deja a nadie indiferente. Pogba volverá a sentirse jugador del Manchester United a solo unos meses de que su vínculo con la entidad termine, por lo que Rangnick espera que pueda recordarle a todos de lo que es capaz.

La situación del galo en Old Trafford se ha puesto más que complicada pensando en una renovación. No solo por el astronómico sueldo del volante (más de 20 millones de libras por temporada), las comisiones de Mino Raiola para prolongar el contrato o sus polémicas dentro del terreno de juego. La directiva de los Red Devils no quiere ver más al Pogba que divide masas, por lo que esperan que estos meses muestren la verdadera cara de un jugador al que le sobra talento pero que nunca pudo justificar en Manchester lo más de 120 kilos invertidos en su pase.

La hora Pogba

The Sun es quien marca que se vienen semanas decisivas de cara a que la directiva le haga o no una nueva oferta. Su entrenador, lo tiene claro: “No es solo de nuestro interés como club, sino también de su interés personal que juegue y se desempeñe al más alto nivel posible en las próximas dos semanas”.

“Estaré emocionado de ver cómo le está yendo a Paul y, como todos los demás jugadores, para mí ahora es un jugador nuevo. Él puede mostrarme a mí y al equipo, y a los fanáticos y a todos en Inglaterra, lo bueno que es y el alto nivel que puede jugar. Esperemos y veamos qué puede mostrar y qué puede entregar", finalizaba el Ralf Rangnick más paternal para buscar la mejor versión de un futbolista al que se le vienen semanas claves para saber si continúa o no en Old Trafford.