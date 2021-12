La situación del galo no ha cambiado con la llegada de Rangnick al banquillo del Manchester United. En Old Trafford solo le soltarán si asumen el 100% de su ficha.

El futuro de Anthony Martial sigue apuntado fuera de Old Trafford. El delantero francés no ha podido cambiar su situación en un Manchester United donde ni siquiera la llegada de Ralf Rangnick ha podido entregarle oportunidades a un futbolista que recordemos, costó a los Red Devils más de 80 millones de euros. En Carrington han recibido la primera oferta formal y de momento, el acuerdo está lejos de darse.

"Hablamos el miércoles, hablamos largo y tendido. Me explicó que ha estado en el club durante siete años y que siente que es el momento adecuado para un cambio, para ir a otra parte", declaraba el propio Rangnick sobre las intenciones de Martial de cara al futuro. El punto se encuentra en un mercado donde eso sí, no le dejarán salir a cualquier precio.

En Manchester tiene claro no llegarán grandes ofertas de traspaso por un futbolista que apenas pudo disfrutar de titularidad durante el interinato de Michael Carrick semanas atrás. Martial está decidido a dejar Old Trafford antes de 1 de febrero, pero la directiva no quiere soltarle la mano para que otros se lucren con su rendimiento por un precio de regalo.

Primera oferta rechazada

Desde MARCA y Sky concuerdan que Anthony Martial es el principal objetivo del Sevilla para el mercado de fichajes de invierno. Monchi ha elegido al galo en medio de un importante casting de puntas para llegar a Nervión más pronto que tarde, aunque la fórmula ofrecida de momento a los Red Devils está lejos de convencer a la directiva manqunian.

Y es que Sevilla ha ofertado hasta acá un préstamo sin cargo por seis meses al Manchester United donde los españoles se harían cargo de 4 de los 8 millones de libras que el delantero cobra ahora mismo en Old Trafford. En Inglaterra no dejarán salir a uno de sus fichajes más caros si es que alguien no asume la totalidad de su ficha.