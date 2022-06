Su llegada al Teatro de los sueños ha supuesto un aire fresco que ilusiona como nunca al Manchester United, pero la reconstrucción de los Diablos Rojos será aún más complicada de lo que parece. Erik Ten Hag asume sus primeras semanas en Carrington con una crisis donde el club se encuentra atado de manos y donde de momento, la situación no parece poder moverse a corto plazo.

Ralf Rangnick anunciaba antes de marcharse que los Red Devils podrían perder hasta 12 jugadores y si bien nombres como los de Edinson Cavani, Juan Mata o Paul Pogba ya son cosa del pasado, la realidad es que al Manchester United le cuesta de momento tanto recolocar a gran parte de los activos que no cuentan con la bendición de Eten Hag, como hacerse con nuevos jugadores.

The Sun trae una información que resume a la perfección el reto que tendrá el neerlandés por Old Trafford en su primer verano por las islas. No solo los Red Devils han visto imposible ese sueño de contra con grandes figuras como Darwin Núñez (del agrado de Ten Hag), Erling Haaland o Justin Timber, sino que varias operaciones se han caído al no poder ofrecerle a sus nuevos fichajes la posibilidad de disputar la UEFA Champions League.

Varados en el mercado

Dicha situación se vive por ejemplo con un Frenkie de Jong que solo sigue en la carpeta del United por la relación que mantiene con Ten Hag desde sus tiempos en Ajax. El actual jugador del Barcelona desea quedarse en el Camp Nou, pero solo sopesa a corto plazo abandonar Cataluña si es que aparece una oferta para jugar los grandes encuentros del fútbol europeo. Dicha situación como mínimo, no se verá por Old Trafford hasta dentro de 12 meses.

Mientras Manchester City o Liverpool anuncian fichajes históricos en las últimas semanas, desde The Sun apuntan que los Red Devils se encuentran varados en medio de un mercado donde Ten Hag pide respuestas a los Glazer y donde de momento, no hay caras nuevas en un equipo que a día de hoy ya cosecha seis bajas en su plantel.