Manchester United tiene una gran oportunidad para comenzar de nuevo a partir de este mercado de verano. Tras la salida definitiva de Ralf Rangnick, Erik ten Hag se ha convertido en el nuevo entrenador y en el encargado de reconstruir este equipo para devolverle el protagonismo que ha perdido en los últimos años tanto en Inglaterra como en Europa.

Erik ten Hag tendrá un duro trabajo como entrenador de Manchester United, sobre todo en esta reconstrucción que prepara. Por lo pronto, varios jugadores ya han sido dados de baja por el final de sus contratos y se espera que puedan haber más salidas. En cuanto a fichajes, el neerlandés quiere recuperar a viejos conocidos de su paso por Ajax, mientras que también se hablan de otras figuras importantes.

El mercado será clave para el conjunto de Old Trafford para que la plantilla de la próxima temporada le pueda dar éxitos importantes. ¿Podrá ten Hag cambiar la imagen de este equipo que ha ido de entrenador a entrenador sin poder convencer a propios y extraños? Por lo pronto, aquí te contamos todas las novedades del mercado de Manchester United.

EL MERCADO DE VERANO DE MANCHESTER UNITED

Altas confirmadas

Erik ten Hag: el técnico neerlandés dejó Ajax para sumergirse en el mayor desafío de su carrera, dirigir a Manchester United. Será el encargado de reestructurar a este grande de Inglaterra. Firmó hasta junio de 2025.

Bajas confirmadas

Ralf Rangnick: el técnico asumió a mitad de temporada, pero no pudo cambiar la imagen del equipo. Su fichaje como entrenador era hasta junio de este año para luego pasar a ser asesor del club. Sin embargo, se va definitivamente de Manchester United para ser el nuevo entrenador de la selección de Austria.

Paul Pogba: se confirmó su salida por la finalización de su contrato. No será renovado y su futuro sería Juventus.

Edinson Cavani: el uruguayo no tuvo una buena temporada y no renovará contrato. Ahora, buscará un nuevo destino. Su prioridad es continuar en Europa.

Nemenja Matic: fue el primero en anunciar su salida de Manchester United para este verano. Sorprendió su decisión, ya que terminaba su contrato en 2023. Roma es uno de los equipos que lo pretende.

Jesse Lingard: su salida quedó confirmada por la finalización de su contrato y no será renovado. En la Premier League hay algunos equipos interesados en su fichaje, al igual que Juventus y Milan en Italia.

Juan Mata: Manchester United anuncia su salida tras nueve temporadas en el club. Su destino todavía es incierto, aunque se especula con un regreso a España.

Lee Grant: el arquero de 39 años anunció su retiro del fútbol profesional

Rumores de Fichajes

Frenkie de Jong: según informó Fabrizio Romano, Manchester United inició conversaciones con Barcelona por su fichaje. El precio que impuso el conjunto catalán por su salida es de 85 millones de euros.

Antony: Erik ten Hag habría pedido a la directiva la llegada del extremo brasileño para renovar el ataque. Lo conoce de su paso por Ajax, aunque también es pretendido por otros equipos importantes como Liverpool.

Declan Rice: si bien su renovación con West Ham está estancada, el club espera renovarlo. Es uno de los mediocampistas que gustan para renovar esa parte del campo, aunque Manchester City también lo pretende. En caso de salir, los 'Hammers' pedirán al menos 120 millones de euros.

Kalvin Phillips: es otro mediocampista muy bien considerado en Old Trafford. El jugador no tendría intenciones de salir de Leeds, aunque una oferta puede cambiarlo todo. También Manchester City pelearía su fichaje.

Pau Torres: es el defensor que buscaría sumar Manchester United en este mercado de verano ante las malas actuaciones de Harry Maguire, según reveló el diario Marca. Estarían dispuestos a pagar 50 millones de euros, pero su cláusula de salida es de 60.

Arnaut Danjuma: el Manchester Evening News asegura que los 'Diablos Rojos' se han sumado a la carrera por el delantero de Villarreal, que también interesa en Liverpool. Según Fabrizio Romano, su cláusula de rescisión de contrato con el 'Submarino Amarillo' es de 45 millones de euros.

Lisandro Martínez: The Telegraph reportó hace algunas semanas que el argentino sería otro de los defensores que tiene en carpeta ten Hag para sumar a Manchester United.

Jurriën Timber: el polivalente defensor es un deseo de ten Hag para renovar la defensa. Según Fabrizio Romano, es uno de los nombres que gusta en Manchester United al igual que Pau Torres. Ajax pretende renovarlo en el corto plazo.

N'Golo Kanté: tanto The Guardian como The Athletic aseguran que el francés es un deseo de los 'Diablos Rojos' para reforzar su mediocampo y darle otra dinámica. Thomas Tuchel, técnico de Chelsea, no pretende desprenderse de él.

Mason Mount: según Sky Sports, Manchester United quiere sumar a Mount, aprovechando su situación incómoda con Chelsea donde no está cómodo con su salario.

Darwin Núñez: según O Jogo, su agente Jorge Mendes estaría cerca de llegar a un acuerdo con el uruguayo. Restaría negociar el fichaje con Benfica, que pretendería al menos 100 millones de euros por su salida.

Alessandro Bastoni: La Gazzetta dello Sport puso el nombre de Bastoni en la agenda de Manchester United, aunque no sería prioridad por estos momentos en el club. Inter buscaría al menos 60 millones de euros por su salida.

Christopher Nkunku: L'Equipe asegura que Manchester United es uno de los equipos interesados en el fichaje de la gran figura de RB Leipzig. Chelsea ya estaría preparando una oferta de 60 millones de euros.

Hakim Ziyech: otro conocido que ten Hag querría rescatar para llevarlo a Old Trafford, según reveló ESPN. El marroquí no tiene muchos minutos en Chelsea y podría pensar en una salida para llegar al United.

Rumores de bajas

Marcus Rashford: podría salir de Manchester United, aunque será decisión de ten Hag si quiere contar con él o no. Sería uno de los nombres atractivos si es puesto en el mercado.

Eric Bailly: sería uno de los descartes de Erik ten Hag, según el Manchester Evening News. En Italia, mencionan a Milan y Roma como posibles contendientes a su fichaje.

Diogo Dalot: tuvo un crecimiento interesante con Rangnick, pero ten Hag podría no tenerlo en cuenta. En la Serie A, Fiorentina y Roma estarían interesados en su fichaje, según La Gazzetta dello Sport. Manchester United pediría 15 millones de euros por él.

Phil Jones: otro de los jugadores que sería descartado por ten Hag, según Manchester Evening News. Podría continuar su carrera en Inglaterra.

Aaron Wan-Bissaka: es la misma situación que Dalot. Debe tener una conversación con ten Hag para su futuro. Según Fabrizio Romano, Crystal Palace tantea una cesión, mientras que Il Messagero reporta el interés de Roma.

Alex Telles: es otro de los jugadores que ten Hag podría prescindir. Porto estaría interesado en su regreso, según Sports Illustrated.

Dean Henderson: el arquero quiere más continuidad y con David De Gea como claro titular, pensaría en una salida. Según Fabrizio Romano, Newcastle está muy interesado en su fichaje.