Luego de 11 campañas con la camiseta de Borussia Dortmund, la carrera de Marco Reus podía tomar un nuevo rumbo en este verano. Es que el vínculo del volante ofensivo con el club alemán finalizaba el 30 de junio y había incertidumbre sobre qué decisión tomaría para lo próximo en su carrera.

Con el correr de los días, los fanáticos del Dortmund se preocupaban más ante la chance de perder a uno de sus ídolos en el plantel. Sin embargo, este jueves se oficializó que Reus renovó su contrato y continuará en el equipo por la próxima temporada por la ampliación.

A través de un comunicado en su página, el club alemán mostró el momento de la firma que le permitirá al alemán ir a buscar el récord goleador del equipo. Es que Adi Preißler es el máximo anotador con 177 gritos, mientras que Reus lleva 161 y tiene buenas chances de superarlo.

En el sitio oficial, el jugador se refirió a la renovación: "Nosotros, como equipo, al igual que todos nuestros fanáticos, tenemos un gran objetivo en mente en el que todos se concentran: queremos convertirnos en campeones de Alemania y necesitamos cada uno".

Y se extendió: "Pero más allá de eso, sigo teniendo un gran deseo de dar lo mejor de mí por el club, donde he pasado más de la mitad de mi vida. Para mí todavía no hay nada mejor que marcar goles ante la mejor afición del mundo y en el estadio más bonito del mundo y celebrar las victorias juntos. Por eso estoy feliz de haber extendido mi contrato por un año más, porque siempre he dicho que preferiría no jugar en ningún otro club en mi carrera que en el BVB".