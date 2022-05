Real Madrid logró una nueva remontada en esta Champions League. Esta vez fue a costa del Manchester City con una actuación descomunal de Rodrygo Goes, autor de dos goles en tiempo de descuento para llevar el duelo a la prórroga y, luego, Karim Benzema decretó la clasificación. El joven brasileño ingresó en la segunda parte del partido y fue decisivo para que los 'merengues' estén en otra final de Europa.

Rodrygo ha perdido terreno en el equipo titular en el último tiempo, pero Carlo Ancelotti lo tiene muy en cuenta. Antes del duelo ante Manchester City, lo puso entre los once ante Espanyol y convirtió un doblete de goles para asegurar el título de LaLiga. Al final, estuvo en el banquillo desde el inicio ante el conjunto inglés, pero tuvo minutos finales que decidieron la serie.

La gran actuación de Rodrygo puede sorprender a propios y extraños, pero no a un excampeón de Europa con España, quien tuvo plena confianza en el brasileño desde un principio. Es más, una frase suya vaticinó lo que podía ser una aparición heroica del ex Santos en la noche de miércoles de la Champions League.

En una rueda de prensa de Embajadores de LaLiga realizada el pasado martes, la cual tuvo la participación de Bolavip, Marcos Senna sorprendió con varios elogios a la figura de Rodrygo. Pero una frase suya ha hecho ruido sobre lo que sucedió posteriormente con la hazaña de Real Madrid. "Me gusta mucho Rodrygo, en ciertos momentos puntuales del Madrid ha dado muchísimo", opinó el excampeón con la Selección de España de la Eurocopa 2008.

A su vez, el exmediocampista de Villarreal reveló un episodio que tuvo con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, donde le contó sobre su devoción por Rodrygo. "En una comida directiva con Florentino Pérez, yo le decía, antes de que Vinicius y Rodrygo se destacaran, que a mí me gustaba más Rodrygo que a Vinicius. Él me pregunto '¿por qué?'. Bueno porque a nivel de técnica, de cómo se maneja, tiene más gol y otra historia, me gustaba más", contó.

El tiempo le dio la razón a Marcos Senna sobre su debilidad por Rodrygo Goes, el goleador impensado y héroe de Real Madrid para el 3-1 ante Manchester City, que le dio el pasaje a la final de la Champions League ante Liverpool.