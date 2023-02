El Atlético de Madrid, además del neerlandés Memphis Depay, sumó al irlandés Matt Doherty en la ventana invernal del mercado de pases. El lateral dejó el Tottenham de la Premier League de Inglaterra para incorporarse al conjunto de la capital española, al cual, en el pasado, le mostró su simpatía a través de sus cuentas de redes sociales.

''Llevo mucho tiempo admirando a este club por la pasión de sus aficionados. Siempre lo miraba cuando jugaba, me hizo admirarles cuando enfrentaban a equipos ingleses. A lo largo de los años les he apoyado como pueden ver en mis tuits”, señaló la nueva cara del Colchonero, en la presentación que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano.

Por tal razón, Matt Doherty contó qué le sucedió en el instante que le arrimaron la propuesta del Atlético de Madrid: “Cuando llegó la oportunidad no me lo pensé. Nunca me imaginé que en esos momentos pudiera ocurrir algo así. Son oportunidades que no esperas y que estoy convencido que me ayudará en mi vida. Cuando me llegó la oportunidad me resultó imposible decir que no”.

Las palabras de Matt Doherty para con Diego Simeone

“Pues no habla mucho inglés, así que mi mensaje fue que aquí estoy. Estoy listo para jugar en el Atlético de Madrid. Puedo jugar en derecha, izquierda y en el centro. En cuanto empiece a correr voy a hacer todo lo posible para ayudar al equipo”, expresó Matt Doherty tanto sobre el contacto que tuvo con Diego Simeone como que ya puede ser tenido en cuenta.

Para cerrar, opinó en relación con las críticas que recibe el modelo de juego que aplica el Cholo: ''Entiendo que en Inglaterra, cuando se les oye hablar, no hablan muy bien del estilo de juego. Como futbolistas sabemos lo que está pasando. Se puede jugar muy bien y perder. El estilo de juego tiene que ver con la opinión de la gente y no es el mismo al que tengo yo”.