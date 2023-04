"Me siento capaz de ganar la Champions con PSG": El ex que pide revancha

La Champions League ha sido la gran deuda pendiente de Paris Saint-Germain (PSG) bajo la propiedad qatarí. El equipo francés estuvo realmente cerca en la temporada 2019-2020 y un protagonista de esa final ha expresado su deseo por tener una nueva oportunidad.

Está claro que PSG ha hecho inversiones por miles de millones de euros en jugadores y la Champions League es su gran deuda. El equipo perdió la final en 2021 ante Bayern Múnich y no se han vuelto a acercar a la 'Orejona'.

Uno de los jugadores que estuvo en esa final en Lisboa es Keylor Navas. El guardameta, que cumple su temporada como cedido en Nottingham Forest, ha expresado su deseo de volver a competir por el título europeo en una entrevista con Paramount.

"Me siento capaz de ganar la Champions con el PSG. Cuando estuve ahí, tuvimos la oportunidad de ir a la final cuando el club nunca la alcanzó. Tendremos que ver cuál es la decisión del PSG, ver la postura que tomarán para la siguiente temporada, ya de ahí podemos ver un panorama diferente. Ahí podré ver mi futuro. De momento mi presente es Nottingham, mi futuro cercano es también el Nottingham, entonces vamos a enfocarnos en esto" dijo el costarricense.

¿Vuelve a PSG?

El portero no se quiso adelantar al final de su préstamo en Inglaterra. "Tengo bastantes años en Europa. Son los primeros meses, la verdad que es bonito el reto, me motiva mucho, estoy tratando de disfrutar mucho, y dar lo mejor de mí. Aquí la única realidad que hay es que me queda un año de contrato con el París. Yo me siento muy bien, muy orgulloso, la verdad llegar acá, y vivir los primeros partidos en casa es increíble. Es impresionante el ambiente. Es un privilegio representar al Nottingham, queremos ganar cada partido".