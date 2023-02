"Me voy": La desopilante reacción de Thierry Henry en televisión que aplauden los hinchas de Arsenal

Arsenal está viviendo una temporada increíble, por la cual volverá a estar en la próxima Champions League salvo alguna situación insólita o trágica que pueda ocurrir. Por lo pronto, también pelea por el título de la Premier League, competencia que no gana desde la temporada 2003-04 con el francés Thierry Henry como máxima figura.

Henry, hoy por hoy, se mantiene dentro del fútbol como comentarista deportivo, mientras espera por un nuevo reto como director técnico. En las últimas horas, se volvió viral por una desopilante reacción después de que le hicieron una pregunta que ningún fanático de los 'Gunners' podría soportar.

El francés estuvo en la mesa del programa Golazo de la CBS junto a otros exjugadores de la Premier como Jamie Carragher y Micah Richards. En un determinado momento, la presentadora Kate Abdo les preguntó si hubiesen jugado en el clásico rival de sus equipos más icónicos por el triple de dinero.

Thierry Henry fue el último en responder a la pregunta de Abdo. Carragher dijo que no jugaría en Everton o Manchester United por su identificación con Liverpool, mientras que Richards, en tono de broma, dijo que sí lo haría. En tanto, el francés, gran figura de Arsenal, fue consultado sobre si jugaría en Tottenham. "Por favor... Me voy, ¿qué diablos?", dijo el francés con una cara de fastidio, además de amagar con irse del estudio.

"Tuve la oportunidad (de jugar en un rival directo de Arsenal) y la rechacé", confesó inmediatamente Henry, luego de volver a acomodarse en su asiento. Luego, Carragher trató de indagar más. "¿Los Spurs vinieron por ti?", preguntó y la respuesta del francés fue negativa.

"¿Quién te quiso? ¿Manchester United?", siguió el ex Liverpool. "Puedes decir lo que sea, no lo diré. Diré que no hasta el final", sentenció para terminar con esta charla. Aún así, los fanáticos de Arsenal, agradecidos con esta reacción de Henry.