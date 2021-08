Tottenham Hotspur le dio al Manchester City su primer golpe de la temporada con un triunfo por 1-0 en Londres donde los de Guardiola echaron en falta un 9 de garantías que rompiese con la dura defensa de Nuno. Justamente la ‘ausencia’ de Harry Kane es la que tiene a Pep preocupado para una temporada donde faltan goles y donde el punta de los Spurs, todavía no puede calzarse la camiseta de los campeones de la Premier.

En el Etihad están desesperados por contratar al punta de la selección inglesa. Tras haber fracaso en sus primeros intentos por ficharle, Manchester City prepara una última ofensiva que se haga irresistible para Daniel Levy, quien ya rechazó 100 y 130 millones de libras por Harry Kane. The Sun asegura que se vienen horas determinantes para saber qué pasará con el 9.

“Tenemos mucha suerte de tenerlo. Tiene que prepararse y ayudar al equipo. No sé cuándo volverá. Todavía tenemos que ir a Portugal y luego pensamos en los Wolves. Simplemente continúa con sus preparativos. El retraso, todas estas cosas, creo que Harry necesita trabajar, trabajó hoy. Seguirá preparándose hasta que esté listo para ayudar al equipo", comentaba Nuno en el post partido sobre si todavía cuenta con Harry Kane para su Tottenham.

La última ‘locura’ de Pep

Lo dicho, The Sun apunta que Manchester City no se rendirá y que Harry Kane reza por que los Skyblues sacien las peticiones de Levy, quien ya dijo que solo por 180 millones de libras dejará que su delantero se marche a un rival directo en la Premier. El medio indica que si bien no llegarán a tales cifras, en el Etihad están lejos de desistir.

150 millones sería la nueva oferta del City por el hombre que tanto extraño Guardiola anoche en el césped del Tottenham Hotspur Stadium. A solo 2 semanas para que el mercado se cierre, Harry Kane se seguirá entrenando a la espera de que luego de 10 años en Londres pueda poner punto y final a su etapa en un equipo donde harán todo por retenerle.