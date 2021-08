Cristiano Ronaldo regresará a Manchester United luego de que los clubes hayan llegado a un acuerdo que ha quedado desvelado minutos atrás. Juventus despidió a quien fuese su goleador por tres temporadas con un sentido mensaje donde agradecieron sus servicios y donde explicaron todas las cifras de un traspaso que ha puesto patas arriba el planeta. CR7 ya es oficialmente un Red Devil más.

"Juventus Football Club anuncia que ha llegado a un acuerdo con Manchester United para la venta definitiva de los derechos de registro del jugador Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo por una contraprestación de 15,0 millones de euros, pagaderos en cinco ejercicios, que podrán ser incrementados…por un importe no superior a 8,0 millones de euros, por la consecución de determinados objetivos deportivos”, dicta el comunicado de la Vecchia Signora.

“Siempre han tenido un lugar en mi corazón”

Tras 134 partidos, 101 goles y algunos títulos locales, Cristiano Ronaldo pidió dejar la Serie A para volver a la liga más exigente del mundo en pleno final de su carrera. A sus 36 años, ya pasó la revisión médica y se pone a las órdenes de quien fuese compañero suyo allá por el 2008, Ole Gunnar Solskjaer. El luso tuvo sus primeras palabras como jugador del Manchester United luego de que el club anunciase que ya cuenta con la visa para el futbolista.

“El Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar para jugar en Old Trafford frente a un estadio lleno y ver a todos los fanáticos nuevamente. Tengo muchas ganas de unirme al equipo después de los partidos internacionales y espero que tengamos una temporada muy exitosa por delante”, reflexionaba CR7 desde el comunicado oficial que anunciaba su regreso al Reino Unido.