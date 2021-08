Juventus acaba de confirmar con Allegri al mando que Cristiano Ronaldo ha pedido oficialmente abandonar el club de Piamonte. El luso ya se desplaza fuera de Turín mientras Jorge Mendes y Manchester City buscan una solución a lo que puede ser otra bomba del verano. Ya se habla de reemplazante de CR7 en Italia.

"Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar con la Juventus. Por ese motivo no entrenó y no será citado para el partido ante el Empoli. Hay que agradecer a Ronaldo lo que ha hecho, también como ejemplo entre los jóvenes. Pero como dije, debemos continuar" , declaraba en rueda de prensa el entrenador Bianconeri sobre el final del luso en la Serie A.

Tras 134 partidos, 101 goles, tres años y 5 títulos locales, CR7 se dispone a buscar un nuevo reto con 36 veranos en sus piernas. En Juventus esperan que Manchester City sea quien ofrezca esos 28 millones que se pretenden por el crack y mientras tanto, empiezan a buscar opciones para sustituir a la maquina de goles nacida en Madeira.

El regreso del hijo pródigo

No hay dinero para grandes incorporaciones incluso con lo que podría llegar desde el Etihad. Juventus analiza opciones a pesar de los intercambios propuestos desde Manchester City para quedarse con Cristiano. Un ex juventino pica en punta, pero la operación no es para nada sencilla teniendo en cuenta su precio y tiempos.

“Juventus está en contacto con el Everton por Moise Kean, es uno de los nombres de la lista. Mino Raiola se hace cargo de las negociaciones: la Juve pronto decidirá el nuevo plan de los delanteros después de la decisión de Ronaldo”, confirmaba Fabrizio Romano sobre el elegido por la directiva.

Nacido en Vercelli Piamonte el 28 de febrero del 2000, Moise Kean empezó a romper récords con apenas 16 años cuando en 2016 era el propio Allegri quien lo hacía debutar en la primera Bianconeri. 25 partidos y 9 goles en Juventus tuvo el punta que ahora goza en Everton de Rafa Benítez, donde pedirían más de 50 millones por el hombre que sacaron de Turín tres veranos atrás.