Se viven horas de locos, de llamadas entre cruzadas y de ofertas de último minuto. Menos de dos días quedan para que el mercado de fichajes cierre sus ventanas en el viejo continente, donde restan todavía muchos futuros por resolverse al mismo tiempo que nombres de peso empiezan a saber donde jugarán como mínimo hasta enero. Esto es lo más destacado de este 31 de agosto.

Llegan rumores, confirmaciones de fichajes, préstamos y movimientos que acaparan la prensa en la recta final de un mercado donde no han faltado operaciones de ningún. Con tiempo hasta las 23:59 de mañana 1 de septiembre, Europa corre por cerrar las plantillas antes de que el calendario empiece su maratón rumbo al Mundial de Qatar. Mucho por verse.

ALTAS, BAJAS Y RUMORES MÁS IMPORTANTES DEL 31 DE AGOSTO

Sevilla no deja de ser noticia

Tras la llegada de Adnan Januzaj, Monchi sigue analizando opciones para reforzar un equipo sin triunfos en lo que vamos de LaLiga. Consciente de la ausencia de gol que se vive en Nervión, MARCA confirma que Kasper Dolberg llegará cedido al Sevilla por un año desde Niza.

Asensio, todo definido

El futbolista del Real Madrid seguirá en el Santiago Bernabéu, donde su contrato y paso por el conjunto Merengue llegará a su fin sobre el verano del 2023. Tras haber rechazado ofertas de Manchester United y Milan en los últimos meses, el extremo de 26 años acepta marcharse como agente libre en 12 meses.

Guardiola tendrá nuevo Kaiser

Fue una bomba inesperada. Pero The Athletic ya confirma que Manchester City y Borussia Dortmund negocian en torno a 18 millones de euros por el futuro de Manuel Akanji. El zaguero de 27 años, quien iba a dejar Westfalia de manera gratuita en 2023, puede ser la última bala en el mercado del vigente campeón de la Premier League.

Isak tiene reemplazante en Real Sociedad

Tras haber vendido al delantero sueco por 70 millones de euros pagados desde Newcastle, los txurri urdines ponen sus ojos en Sadiq, ariete recién ascendido de Almería que tal y como confirman desde Mundo Deportivo, se pone un poco más cerca de San Sebastián con el correr de las horas.

CR7, al límite

48 horas le quedan al luso para encontrar un destino que de momento es todo menos claro. Con Napoli esperando una señal para poner en marcha su arribo, desde AS y Calciomercato sostienen que Victor Osimhen no tiene la más mínima intención de no jugar una Champions League ganada a pulso en el sur del Calcio. Manchester United y Luciano Spalletti trabajan en silencio por hacerle cambiar de opinión.