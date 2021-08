La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid no está descartada, aunque es difícil que ocurra ante las trabas del PSG. Si al final se logra concretar, el conjunto blanco deberá hacer una última operación forzosa.

Real Madrid es uno de los equipos más activos en este último día de mercado. No es para menos cuando el objetivo principal es el fichaje de Kylian Mbappé. La posibilidad está, más allá de lo difícil que es. En caso de que esto ocurra, el conjunto merengue se verá obligado a vender a algún jugador.

El fichaje de Eduardo Camavinga está prácticamente al caer y esto llenará el plantel con las 25 fichas disponibles para esta temporada. Pero el caso de Mbappé, en caso de fichar, llevará el número a 26, lo que hará que la directiva blanca le busque salida a un jugador y las opciones son varias.

Hay varios jugadores del primer equipo de Real Madrid a los cuales la directiva le busca una salida. Uno de ellos es Mariano Díaz, quien ya avisó que permanecerá en el club, pese a los intentos por encontrarle equipo en el mercado. Pero, hay tres nombres que son los candidatos a tener salida en estas horas, según reporta el diario As.

Eden Hazard y sus chances de irse de Real Madrid (Getty)

Estos tres jugadores son Eden Hazard, Dani Ceballos y Jesús Vallejo. El caso del belga es el más difícil, ya que no hay equipos interesados; Juventus lo quiso, pero no hizo oferta y no tiene pensado hacerlo. El caso del mediocampista español podría darse, ya que tiene la posibilidad de volver al Real Betis. Por último, el defensor quien tendría todos los boletos para irse, aunque se espera por una oferta de último minuto.

Dani Ceballos saldría de Real Madrid si llega Mbappé (Getty)

Por lo pronto, entre los tres, el caso de Dani Ceballos parece ser el más viable para salir ante el interés del Betis y ante la imposibilidad de tener titularidad, sobre todo ante la inminente llegada de Camavinga. Pero, de todas maneras, esto pasará si llega Mbappé y aquí está la gran incógnita de todo.