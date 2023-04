"Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes”, cerraba la jornada Alex Baena anoche como jugador del Villarreal y en un comunicado que anunciaba los siguientes pasos de una trama que tiene a Real Madrid y la RFEF más que pendientes. Mina Bonino, pareja de Federico Valverde, ya responde a dicho escrito mientras Antiviolencia medita los próximos acontecimientos.

Ahora mismo todos los ojos se encuentran puestos en el lunes 17 de abril, fecha en la cual AS asegura que la Comisión se reunirá para estudiar el caso vivido en el Parking del Santiago Bernabéu en la madrugada del domingo y donde se espera que se cuente con el informe policial recogido en los aledaños del estadio del Real Madrid. Sin esto y como explicaban a Bolavip desde la RFEF: “Es muy difícil que esto llegue a la vía disciplinaria al haberse dado fuera del ámbito deportivo…Por eso se inició otra vía”.

Tras el comunicado de Alex Baena, Mina Bonino respondió en redes sociales al jugador del Villarreal: "Imagínate que cuando tenés 14 semanas de embarazo te dicen que tu hijo no va a nacer, que viene con una trisomía incompatible con la vida…Las redes sociales me dan el pésame porque se rumorea que perdí un embarazo, donde aún ni yo sabía”.

“Después de haberlo 'superado', te digan que te aprovechas de una desgracia. Me parte el corazón, y es verdad. Las palabras duelen más que cualquier golpe…Nosotros jamás incitamos a la violencia en ningún momento. Lamento que se hayan recibido amenazas…Hasta que no nazca el bebé no voy a tener paz mental. Hay límites que no deben cruzarse, no todo vale en el fútbol. No todo vale en la vida”, extractos del comunicado de Mina Bonino.

¿Qué sanciones medita Antiviolencia?

Desde AS apuntan que la comisión encargada de poder denunciar los hechos ante la RFEF se verá las caras el próximos lunes con el objetivo de estudiar una agresión de Valverde que habrá que ver por qué vía llega a la RFEF. Si propone una sanción ante el Comité de Competición de la Federación, el castigo sería de dos a cuatro partidos basándose en los antecedentes vistos.

Pero AS también comenta que existe otra vía, que esta parte de la Ley del Deporte en España y que en esta ecuación Antiviolencia se justificará que para pedir sanciones deportivas que oscilan entre uno y seis meses de castigo. No será un proceso express y entre todos los procesos de la causa, la trama Valverde-Baena puede verse resuelta tanto en 15 días como en un trimestre del año.