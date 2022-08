Sin lugar a dudas, una de las novelas del mercado de pases de verano en este 2022 la ha protagonizado Cristiano Ronaldo, el astro luso, quien parece que no quiere y no continuaría en la disciplina de Manchester United, club al cual llegó por todo lo alto, pero ahora se iría mal de allí.

Ante ese contexto, son muchas las versiones que se han dado, incluso, el mismo CR7 a través de redes sociales se pronunció sobre los rumores que hay al respecto y dijo que gran parte de los mismos son “mentiras” y que tiene un cuaderno con cada una de las versiones.

Uno de los jugadores que lo conoce bien, porque coincidieron en selección de Portugal y en Manchester United es Luis Nani, el jugador que ahora juega en Orlando City de Estados Unidos, y quien dio su parte respecto a la situación de su amigo y compañero, Ronaldo.

"Hemos jugado mucho tiempo juntos. Muchas cosas pueden cambiar en la vida, tanto reacciones como actitudes a diferentes situaciones, pero a juzgar por lo que veo Cristiano se comporta exactamente como antes", indicó el atacante en charla con el podcast de Rio Ferdinand, Vibe With Five.

Pero su declaración más contundente fue cuando señaló: "ya no es un niño. Ha tenido buen desempeño en todos los clubs en los que ha estado y siempre con jugadores diferentes. Ahora está en el United, donde el entrenador quiere construir un equipo, pero eso no es una cosa fácil de hacer, sobre todo si tienes poco tiempo".

Y finalmente se puso a favor del jugador y no de la institución: "Cristiano no tiene tiempo para esperar. No puede esperar la mejora del equipo, su creación y progresión para la próxima temporada también. Quiere ser el mejor, anotar y mantenerse en la cima. Es por eso que creo que sus reacciones son normales".

Ahora solo será el tiempo el encargado de revelar la verdad y decir qué pasará con el futuro inmediato de Cristiano Ronaldo que, seguramente, querrá hacer una gran presentación con la selección de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 222.