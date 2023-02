Este jueves 16 de febrero, Juventus y Nantes igualaron a un tanto, en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. Sin lugar a dudas es un duro golpe para el equipo dirigido por Massimiliano Allegri, que jugó bien, pero ellos sorprendido frente a un veloz equipo Galo.

Y es que en términos generales los Bianconeros tuvieron las mejores ocasiones de gol a lo largo de los 90 minutos, sin embargo, precisamente cuando estaban en una jugada de ataque se vieron sorprendidos con una soberbia contra por parte de los visitantes.

Lo cierto es que las cosas empezaron de muy buena manera para los dueños de casa, debido a que a los 13 minutos de iniciado el compromiso, Ángel Di María envió un balón flotado al área grande, el cual fue cabeceado por parte de Federico Chiesa, quien asistió a Dusan Vlahovic, que a placer definió para el 1-0.

La posesión de la pelota y la gran mayoría de las acciones de juegos estuvieron a favor de los locales, muestra de ello es que al final del compromiso terminaron con el 60% de la tenencia de balón y con seis lanzamientos a portería, a diferencia del único que provocaron los franceses.

Justamente cuando se completó la hora de partido, Ludovic Blas, quien fue el autor del gol del triunfo en el último partido de la Ligue 1, nuevamente se vistió de héroe y en una contra letal, definió al techo del arco para sentenciar el marcador y dejarlo igualado a un gol.

Chiesa, fue uno de los más incisivos de cara al arco rival, no obstante, no supieron descifrar el cerrojo defensivo interpuesto por los franceses quienes se plantaron bien y al final no permitieron más goles, de cara al juego de vuelta a disputarse, el próximo jueves 23 de febrero.

Ficha técnica de Juventus vs Nantes: