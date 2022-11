Endrick sigue mostrándose como la gran estrella del futuro en todo el mundo. En Brasil, ya la rompe con la camiseta de Palmeiras con tan sólo 16 años. En seis partidos ya lleva tres goles anotados y su futuro es más que prometedor. En su primera entrevista, dio indicios de inclinarse por Paris Saint-Germain de cara a un posible fichaje a futuro.

El joven brasileño reveló en una nota con So Foot que siente una especial atracción por PSG. De hecho, alabó a Neymar y a las figuras que tiene el vigente campeón de la Ligue 1, incluido Lionel Messi; y confesó que son su modelo de inspiración.

"¡Neymar es un jugador que me gusta mucho! Me gusta ver al PSG, Mbappé es muy fuerte, Messi, Marquinhos, jugadores con clase. Como te dije, me encanta verlos en busca de inspiración", reveló Endrick, quien de todas maneras aclaró que no tiene ningún equipo favorito en Europa.

De todas maneras, el futbolista de 16 años tiene los pies sobre la cabeza y afirmó: "Lo que quiero en mi vida es ser campeón, lo que está a mi alcance hoy es el campeonato de Brasil y la Libertadores", comentó. Además, agregó que está totalmente "centrado en el Palmeiras" y "en el presente", más allá de querer jugar "las grandes competiciones: Champions League, Mundial, Libertadores".

Ronaldo recomendó a Endrick para el Mundial de Qatar

Endrick no estará en el Mundial de Qatar con la selección de Brasil, pero la leyenda Ronaldo dijo que Tité podía contar con él. Esto dijo el joven de Palmeiras: "Es genial ser citado por Ronaldo, no te voy a mentir, un tipo que marcó la historia de Brasil en la Copa del Mundo, pero que empezó yendo a una Copa sin jugar, sin entrar al campo. Obviamente daré todo para poder ir al próximo Mundial, ya sé que va a requerir sacrificio, dedicación, pero también sé que ahí es donde tengo que estar", cerró.