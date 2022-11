No hay temor por parte de Mbappé para los octavos de Champions League

El Grupo H de la Champions League tuvo una particular definición, debido a que Benfica, que hizo buena presentación en los grupos, quedó primero y PSG, el gran favorito quedó sembrado en el segundo lugar, y todo por una particularidad, porque ambos estaba empatados en todo.

Los goles a favor en condición de visitante fueron determinantes para que las Águilas de Lisboa se quedaran con la primera colocación; fueron nueve los tantos que anotaron en esa condición, y tres más que los parisinos, que solamente marcaron seis.

Al final del juego, en declaraciones con RMC Sport, Kylian Mbappé, gran figura del Tricolor habló que fue el triunfo 2-1 sobre Juventus: “durante el partido no sabíamos cómo estaba el partido del Benfica. Al final intentaron varios miembros del staff técnico de advertirnos sobre el resultado del encuentro”.

Y no hay temor para afrontar a alguno de los primeros de la Liga de Campeones, del presente curso: “pero al final, no es algo grave acabar segundo de grupo, nos clasificamos a los octavos de final. Vinimos a hacer nuestro trabajo, no fue suficiente. Vamos a ver el sorteo y jugaremos para ganar en octavos”.

Y de uno de sus compañeros afirmó: “Soler no tenía la habitud de jugar como titular. Es un jugador distinto a Neymar. No tienen las mismas características. Pero bueno, hicimos lo que pudimos, encadenamos algunas jugadas interesantes y ganamos el partido”.