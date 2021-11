Borussia Dortmund no quieren perder a Erling Haaland y por eso va a fondo con su última oferta de renovación. Busca alejar a todos los interesados en el noruego, quienes buscarán su fichaje en el próximo verano.

Si hay alguien que no deja dormir a Europa es Erling Haaland y no es para menos. Su futuro sigue siendo una incógnita, ya que en el próximo verano, varios equipos buscarán su fichaje. Pero en Borussia Dortmund no están dispuestos a perderlo, por lo que apuestan todo a convencerlo para que se quede después de junio de 2022.

El nombre de Haaland es sinónimo de goles. Y de eso se valen en Europa para ponerlo como el centrodelantero del futuro. Sin embargo, por estos momentos, está lesionado y no volverá a jugar hasta 2022. De cualquier manera, se espera que para su retorno vuelva a ser el gran goleador que ya conocemos.

Mientras tanto, su futuro sigue siendo una incógnita debido a la gran cantidad de equipos que lo pretenden para sus filas de cara a la próxima temporada: Real Madrid es uno de los favoritos, mientras que PSG, Manchester United, Manchester City y Bayern Múnich corren de atrás. Todo puede pasar en los próximos meses y será clave qué equipo podrá pagar las pretensiones del jugador.

Pero en Borussia Dortmund no dan el brazo a torcer, más allá de que Haaland poco a poco se va haciendo a la idea de que saldrá del equipo tarde o temprano. Por lo pronto, el conjunto alemán está dispuesto a todo y, según informa el podcast Bayern Insider, que pertenece a Bild, le ofrecerá una suma multimillonaria de 18 millones de euros netos por temporada, rompiendo así con su escala salarial.

Una cifra que dista mucho de los jugadores que más cobran en el equipo. Mats Hummels y Marco Reus son los que tienen los salarios más altos y perciben hasta 10 millones de euros por temporada cada uno. Con Haaland están dispuestos a romper el molde. ¿Lograrán retenerlo?