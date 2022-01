La pandemia ha estado afectando nuevamente al fútbol de élite en este inicio de 2022. La Premier League ha sido de las ligas que más partidos ha tenido que suspender a causa de los contagios en los planteles y han anunciado nuevos cambios en los requisitos para solicitar aplazamientos de encuentros.

Para este 26 de enero, son 22 los partidos que han tenido que ser reprogramados en la Premier League. Si bien hubo casos de brotes masivos en los planteles, también hubo casos polémicos. Quizá el mejor ejemplo fue el Arsenal-Tottenham, que fue postergado con un solo caso de COVID-19 en el plantel de los Gunners.

Esto ha llevado a la Premier League a endurecer sus requisitos para la solicitud de aplazamiento de partidos. La liga emitió un comunicado este miércoles anunciando los cambios en los reglamentos que entrarán en vigencia previo al Burnley-Watford del próximo 5 de febrero.

¿Cuáles serán los requisitos?

Hasta el momento, el principal requisito para la suspensión de partidos en la Premier League era que algún equipo no contara con al menos 13 jugadores de campo y un portero a disposición. No obstante, esta medida no diferenciaba bajas por contagio, lesiones, suspensiones o convocatorias de selecciones.

A partir de ahora, cualquier equipo que solicite a la liga la suspensión de algún encuentro tiene que presentar al menos 4 contagios de COVID-19 en el plantel. Cada caso seguirá siendo evaluado por la Premier League y la idea es eliminar las medidas de emergencia para el 28 de febrero ante el descenso en los casos en la liga.