Paris Saint-Germain no ha hecho movimientos en este mercado de invierno, pero en estos últimos días podría ser protagonista. Es que el cuadro parisino busca un delantero para suplir la reciente salida de Pablo Sarabia al Wolverhampton de la Premier League. El diario L'Equipe ha identificado al posible reemplazante del español y sería un buen compañero de ataque para Lionel Messi.

Rayan Cherki es el delantero elegido por PSG para llegar en este mercado invernal. El citado medio asegura que en los últimos días se han intensificado las conversaciones para poder fichar a este atacante de 19 años, una de las figuras jóvenes que tiene Olympique de Lyon y quien ha sido catalogaddo como una de las mayores promesas emergentes del fútbol francés, según palabras de Luis Campos, asesor deportivo del cuadro parisino.

L'Equipe asegura que, hace algunos días, hubo una reunión en Doha entre directivos de PSG donde se dio luz verde para ir en busca de Cherki. Su contrato en Lyon termina en junio de 2024 y, a su vez, no termina de ser una pieza plenamente titular en el equipo que dirige Laurent Blanc (lleva jugados 466 minutos en la temporada de la Ligue 1). Por este motivo, los altos mandos del conjunto parisino aprobaron su fichaje, aunque no pondrán más de 15 millones de euros, según reveló Le Parisien. No se descarta que busquen una cesión.

En Francia ya se habla de una primera oferta que PSG le hizo llegar a Lyon para poder fichar a Rayan Cherki, un futbolista que puede convertirse en el relevo perfecto para Kylian Mbappé, ya que puede ser un extremo por banda (sobre todo por derecha) o jugar como un delantero por adentro. De cualquier modo, es una opción perfecta para convertirse en el nuevo socio de Lionel Messi.

Presidente de Olympique Lyon rechaza la salida de Cherki

Jean-Michel Aulas, el controvertido presidente de Olympique de Lyon, salió a desmentir todos los rumores que vinculan a Cherki con un posible fichaje al PSG. En una publicación en su cuenta de Twitter, escribió: "Rayan (Cherki) es un canterano del club, que es parte de nuestro proyecto. Ser seducido (por otros clubes) es normal y nos enorgullece por nuestra academia, pero tenerlo con nosotros es mucho más importante que cualquier otra cosa".