Barcelona continúa planificando los próximos fichajes para el proyecto de Xavi Hernández y uno de los nombres que más suena para sumarse al plantel es el de Raheem Sterling. El nuevo entrenador espera aplicar un 4-3-3 en el equipo y necesita a un extremo por derecha, siendo el inglés la primera opción. Sin embargo, el fichaje del atacante representa un reto para el club catalán a causa del Fair Play Financiero.

Raheem Sterling se presenta como una gran oportunidad para Barcelona en el mercado invernal. El jugador cada vez cuenta menos para Pep Guardiola en Manchester City y se dispone a salir del equipo. Por parte del club inglés, no se cierran a la salida del futbolista, pero esperarían sacar una buena suma de dinero por la ficha. La prensa española habla de unos 50 millones de euros con con poca intención de los citizen de negociar.

Fair Play Financiero

Luego de años de fichajes de alto costoy ventas por debajo del monto deseado, FC Barcelona no tiene mucho margen económico frente al Fair Play Financiero. Al club español se le complicará poner sobre la mesa la totalidad del pase del extremo inglés en el próximo mercado sin antes dar salida a algún futbolista. Es decir, que deberán ingresar dinero antes de pensar en el fichaje de un jugador del calibre de Sterling.

El diario Mundo Deportivo añade que a la entidad azulgrana no le bastará con la venta de jugadores descartables. El club deberá salir de alguna ficha de peso para poder avanzar por el jugador de Manchester City en el mes de enero. Esto representa una inmensa dificultad para Xavi Hernández, quien deberá tomar decisiones drásticas de cara al mercado de pases de invierno.

Hace solo horas se dio a conocer que, incluso si no es considerado por el entrenador, Philippe Coutinho no se moverá del Camp Nou en el mercado del mes de enero. Otro jugador que entra en la lista de transferibles, según informaron en El Chiringuito horas atrás es Frenkie De Jong. Restará esperar a que Xavi pruebe a los jugadores de su plantel y tome as decisiones correspondientes de cara a la ventana de pases.