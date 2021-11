Precisamente, Óscar Mingueza, futbolista que de la mano de Ronald Koeman se afianzó sobre la banda lateral derecha de Barcelona, se refirió al reciente proceso adelantado por el neerlandés que salió del elenco, y que lo sucedió Xavi Hernández.

Sin embargo, lo dicho por el jugador salido de la Masia, dejó mucho qué pensar, debido a que de la mano del anterior entrenador era uno de los casi que fijos dentro del esquema táctico. En charla con TV3, en la capital catalana, el hombre de 22 años señaló.

“El vestuario necesitaba un cambio. No existía el ambiente que necesitábamos. La gente no estaba contenta. Y cuando no estás bien y las cosas no salen, necesitas un cambio”, dijo el futbolista, que en la temporada anterior se fue consolidando en el once titular.

Y es que al parecer la situación no iba muy bien al comando de Koeman, los resultados eran dicientes, y por eso el futbolista que lleva una buena temporada, en lo personal, indicó que: “el equipo dejó de confiar en la idea, al final cada uno trataba de solucionar lo suyo”.

Claro está que ve con buenos ojos la llegada de una leyenda reciente de la institución: “con Xavi nos irá bien. La gente cree en lo que dice y esto es muy importante. La idea con la que ha venido es muy buena, ha venido con muy buen pie, tiene la idea enfocada en nuestro juego, máxima intensidad, trabajo, presión y calidad, como idea de lo que queremos hacer”.

Además, aprovechó para referirse a las estrictas reglas que impuso el nuevo timonel a su llegada al equipo donde tocó la gloria, hace unos pocos años, “lo pintan como un sargento, pero no es así. Ha puesto un poco de orden y disciplina. En el estreno es el primero que hace broma, pero después exige”.

Pero le quitó algo de peso a lo sucedido sobre las medidas disciplinarias tomadas por Hernández, “las normas de Xavi son las que yo ya tenía en el juvenil y en el Barça B, para mí era extraño que estas normas no estuvieran hasta ahora”.

Cabe recordar que Barcelona tendrá un tremendo debut de Xavi, y es que jugarán ante nada más que Espanyol, el derbi catalán, en el que el nuevo timonel espera estrenarse con triunfo, tras algo más de una semana de trabajos al frente de la institución Azulgrana.