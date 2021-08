El futbolista que en el último tiempo ha estado en el ojo del huracán por su situación en Barcelona, ahora salió con otra información acerca de su futuro deportivo, pero esta vez no por club.

Otra de Ilaix Moriba: no jugará más para la selección de España

La nueva noticia de Ilaix Moriba se produjo este sábado 21 de agosto, y es que el talentoso futbolista de proyección, de apenas 18 años, quien no sabe cuál será su futuro en el fútbol, ahora decidió que no jugará para el seleccionado de España, pese a hacer gran parte de sus categorías menores con los ibéricos.

El novelón del futbolista no para. Además de pasar momentos complicados con Barcelona, club en el que debutó en el profesionalismo y, en el que no quiere continuar; se le suma su decisión de no jugar más para el equipo nacional ibérico, en el que ha estado el canterano Blaugrana.

A partir de ahora, el jugador en el que hay sembradas altas expectativas en el mundo del fútbol, jugará para la selección de Guinea, la de su país natal y con la que habría llegado a un acuerdo para representarlos. De acuerdo con información de la prensa española, incluso, jugaría para los partidos venideros de la fecha FIFA en septiembre. Ante Guinea Bissau y Marruecos son los próximos duelos del equipo africano.

Tanto él como su padre se habrían reunido con dirigentes de Guinea y ahí dicen se finiquitó todo. Cabe recordar que su país ya lo había citado para la selección de categoría Sub-16, sin embargo, el futbolista en su momento se negó y siguió con los ibéricos.

En cuanto a clubes, el mediocampista de 18 años espera solucionar de manera amigable su desvinculación con Barcelona y, pese a que ha sonado para varios equipos, el que toma ventaja por las negociaciones parce ser el Leipzig, de la Bundesliga alemana.