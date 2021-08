Mauricio Pochettino, director técnico de PSG, mantiene la expectativa por el posible debut de Lionel Messi con el conjunto parisino. No adelantó si el argentino estará o no este viernes ante Stade Brestois.

La expectativa por el debut de Lionel Messi con Paris Saint-Germain va en aumento. Se esperaba que el argentino pudiera tener sus primeros minutos este viernes en el juego por la tercera fecha de la Ligue 1 ante Stade Brestois. Sin embargo, Mauricio Pochettino juega al misterio sobre esta posibilidad. ¿Cuándo debutará Messi con PSG?

Falta un día para el partido y todavía no se ha confirmado si Messi será parte de los convocados para el partido ante Stade Brestois o no. El crack rosarino ha estado trabajando con todo el plantel en ciertos ejercicios con pelota, pero de momento no se ha dicho nada sobre si realmente está listo para debutar o no. En este sentido, el entrenador mantiene la incertidumbre.

En conferencia de prensa, Pochettino decidió mantener el hermetismo respecto a si Messi será convocado o no, por lo que la duda sigue sobre si veremos minutos de él en el partido del viernes o no. "No hemos dado el grupo (convocatoria). Lo daremos ahora. Estamos analizando si estará o no", dijo el técnico.

Pochettino mantiene el misterio sobre el debut de Messi con PSG (Twitter @PSG_espanol)

La única declaración profunda sobre Messi llegó en lo que han sido estos entrenamientos con el grupo y lo que le está aportando desde ese lugar su nueva figura. "Lo que aporta todo el mundo lo sabe. Su presencia. Ya sabemos lo que es Leo. Todo es positivo. Se ha adaptado muy bien, muy rápido", explicó.

Pochettino sobre la continuidad de Mbappé

Un punto sensible de la rueda de prensa de Pochettino fue la consulta sobre el futuro de Kylian Mbappé. En esto, el DT argentino no duda. "Yo encuentro muy bien a Mbappé. Muy motivado para hacer una buena temporada. Lo que estamos pensando, como vengo diciendo, Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí en el curso que iniciamos hace un par de semanas", expresó. Y agregó: "Mi conversación con Kylian es todo futbolístico, de lo que tiene que hacer mañana. Tiene un año más, si no renueva, es jugador del PSG, está contento con nosotros y nosotros con él".