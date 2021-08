El nombre de Kylian Mbappé se coló de lleno en la presentación de Lionel Messi en PSG, donde el presidente Nasser Al-Khelaifi fue consultado por el futuro de su estrella, que sigue en su posición de no renovar su contrato para acabar marchando a Real Madrid tarde o temprano. El máximo dirigente de los capitalinos se mostró más contundente que nunca.

Mbappé había asegurado que quería un proyecto ganador. El 7 del PSG solicitó a la dirigencia un equipo de ensueño con el que pueda ganar la UEFA Champions League, único título que le falta en su carrera con tan solo 22 años. Tras las llegadas de Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum y Lionel Messi, ¿Querrá seguir luchando por marchare a Madrid?

“Es jugador del PSG. Ha dicho públicamente que no quiere dejar el equipo... Conocemos su futuro, ya ha dicho que no quiere dejar el equipo y se quedará. Dijo que quería un equipo competitivo, y no se puede tener un equipo más competitivo. No tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse. Es parisino y tiene mentalidad de ganador. Es un jugador nuestro", empezaba Al-Khelaifi en su último acto de presión contra Mbappé.

Sueño vs. oportunidad de oro

Sobre si podrá mantener económicamente a su tridente en París, aseguró: "Seguimos la regulación del Fair Play desde el primer día. Antes de hacer cualquier cosa, nuestro equipo financiero verifica todo. Teníamos la capacidad de fichar a Messi por el Fair Play Financiero y siempre seguiremos las reglas. Esto es algo que hacemos por el club, y también por la ciudad de París”.

PSG y Nasser Al-Khelaifi cumplieron su palabra, por lo que habrá que ver que hace un Kylian Mbappé que según marcan desde El Chiringuito ya habría comprado una casa en Madrid. Desde España aseguran que el punta no cambiará en su postura de quedarse este año en la capital francesa para luego llegar a coste libre al Santiago Bernabéu. Empieza una carrera de casi 4 meses para evitar que Florentino de un golpe letal en Paris.