Lionel Messi atendió a los medios de comunicación en su primera rueda de prensa cómo jugador del Paris Saint Germain. La sala de conferencias del Parque de Los Príncipes fue el epicentro de una presentación para la historia donde el argentino tuvo palabras para el club, Neymar, Mbappé, la Champions y por supuesto, Barcelona.

Antes de que los medios llenasen de preguntas la cabeza del 10, el presidente del PSG Nasser al Khelaifi quiso agradecerle su decisión de apostar por el multimillonario proyecto qatarí: "Es un día increíble e histórico para el club, para el mundo del fútbol. Es un momento fantástico para nosotros. Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Gracias, Leo".

72 horas de locos

"Agradecer las palabras del presidente. Decir que estoy muy feliz. Todos saben mi salida del Barcelona, que fue muy dura, porque son muchos años. Es difícil el cambio tras tanto tiempo, pero nada más llegar acá la felicidad es enorme. Estoy con muchísimas ganas", empezaba Lionel sobre tener que abandonar su casa.

Dejar todo atrás rápidamente: "Quiero entrenar ya, que pase esto rápido. No aguanto más las ganas de encontrarme con mis compañeros, con el cuerpo técnico, y empezar esta nueva etapa. Quiero agradecer cómo me trataron desde el primer día que salió el comunicado del Barcelona, lo rápido y fácil que fue todo".

"Tengo la ilusión y las ganas intactas de seguir ganando y por eso vengo a este club, que es ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla y creo que estamos preparados para pelear por todo. Quiero seguir ganando títulos y ojalá entre todos lo consigamos", reflexionaba el argentino sobre sus objetivos.

Se mostró sorprendido por el cariño recibido en la capital francesa en las últimas horas: "Quiero agradecer a la gente por mi llegada. El recibimiento terminó de redondearlo todo. Estoy seguro de que vamos a disfrutar mucho este tiempo. Muchas gracias y que arranque todo ya".

PSG

¿Mbappé y Neymar?: "Es una felicidad enorme, una locura compartir el día a día en esta plantilla, que tiene buenos jugadores en todas sus líneas. Tengo mucha ilusión por empezar a entrenar y a competir. Lo voy a hacer con los mejores y eso siempre es lindo".

"No lo sé, vengo de vacaciones y un mes parado. Tendré que hacer una pretemporada solo, entrenarme bien y, cuando esté preparado, comenzar lo antes posible. Tengo muchas ganas, pero no puedo decir una fecha. Según cómo me vaya sintiendo en los entrenamientos, respondía sobre cuando arrancará su etapa en los campos de la Ligue 1.

Mezcla de emociones: "Todo lo que me pasó en esta semana fue duro por un lado y, por otro, emocionante. Lo que me tocó vivir no se deja atrás de un día para otro, pero ilusionado por esta nueva etapa que me toca vivir junto a mi familia. Fuimos asimilando los sentimientos como venían".

La Liga de Campeones, su obsesión

"Ganar una Champions no es fácil. A veces puedes tener el mejor equipo del mundo y no ganar. Pequeños detalles te pueden dejar fuera. El PSG también lo sabe, estuvo muy cerca en los últimos años. Teniendo un equipazo no lo pudo conseguir. Hace falta un grupo fuerte y suerte", dejaba caer el nuevo número 30 de los parisinos sobre su máximo deseo.

El lugar perfecto para seguir en la élite del fútbol europeo hasta que finalice su carrera: "Llego a un equipo que está hecho más allá de los fichajes de este año. Vengo a intentar ayudar, con más ganas que nunca. Mi sueño es volver a ganar otra Champions y creo que caí en el lugar ideal para conseguirlo".

"Tengo gente amiga en el vestuario. Mirando la plantilla, uno se ilusiona y ve que tiene muchas posibilidades de lograr el objetivo que quiere. Tanto el PSG como yo buscábamos el mismo objetivo por separado. Ney, Di María, Paredes... eso hizo mucho", confesaba Lionel sobre los ‘causantes’ de su fichaje.

Un proyecto sin precedentes en Europa: "Creo que el PSG creció mucho en los últimos años, también por lo que hizo el club para que fuera así. Eso hace más competitiva la liga, los demás querrán reforzarse para ganar el PSG. Son nuevos contrarios, nuevos estadios, y estoy muy feliz por ello".

Volver al Camp Nou

¿Jugar contra el Barça?: "Antes de irme ya dije al aficionado que siempre voy a estar agradecido por el cariño. Es mi casa. No sé ni nos enfrentaremos. Por un lado sería lindo volver, y ojalá con gente. Por otro lado sería muy raro jugar ahí con otra camiseta. Veremos"

"He cambiado mucho respecto a Newell`s. Pero tengo la misma ilusión que cuando era un nene. Amo el fútbol, me encanta jugar, me encanta ganar. Voy a dar todo por tratar de conseguir los objetivos", respondía Messi a si mantenía sus ilusiones en este nuevo reto a sus 34 años.