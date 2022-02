Paris Saint-Germain hará lo que sea con tal de lograr la renovación de Kylian Mbappé. Y lo que parecía algo imposible hace algunos meses, hoy no lo es tanto y las chances parecen crecer conforme van pasando las semanas. Hace algunos días, el diario L'Equipe dio a conocer las condiciones que ha impuesto el 'crack' parisino para continuar en el club. Y el club tomó nota.

Tal como se conoció, Mbappé quiere un PSG competitivo y, principalmente, que lo tenga como líder. Las cuatro condiciones que habría impuesto el jugador son: un mejor salario, un club más responsable en cuanto a las normas, un contrato de corta duración y ser referente, incluso por encima de Lionel Messi y Neymar. Y desde la directiva parecen haber escuchado estas condiciones.

Según ha informado el periodista Fabrizio Romano en su podcast Here We Go, PSG ya ha hecho la tarea y le ofrece prácticamente "todo" a Kylian Mbappé. El ofrecimeinto incluye un aumento de sueldo importante, pero lo principal es el proyecto deportivo. Este punto es donde el conjunto parisino busca convencer a su estrella de continuar.

En detalle, PSG le ofrece un proyecto deportivo a Mbappé con buenas incorporaciones y donde él será la principal cara del equipo y líder. El jugador tendrá injerencia en los fichajes que realice el club, por lo que dará su opinión sobre los jugadores que puedan llegar al club de cara a la próxima temporada. En síntesis, el club le cumplirá todas las condiciones que ha pedido.

Real Madrid ya lanzó su oferta a Mbappé

El reconocido periodista también adelantó que Kylian Mbappé no sólo tiene el ofrecimiento de PSG, sino también el de Real Madrid, por lo que estudia ambas propuestas. Sin embargo, la respuesta del jugador sólo la dará después de lo que ocurra en la eliminatoria de Champions League entre ambos equipos.