París Saint Germán vuelve a verse inmerso en la polémica, en problemas que sobrepasan al terreno de juego y en una situación ni mucho menos amable que puede terminar en despidos fulminantes a lo largo de las próximas horas. Las graves y racistas acusaciones del ex director de fútbol del Niza contra Christopher Galtier abren una caja de Pandora en la prensa gala, donde ya se especula con que tanto sabían sobre el tema Nasser Al-Khelaifi y Luis Campos sobre el tema antes de contratar a la actual entrenador del PSG.

L’Equipe se hace eco de las informaciones que ayer fuesen publicadas en RMC Sport y que tienen a Galtier ahora mismo con protección personal para su familia, con una causa abierta ante Julien Fournier y que pueden terminar con su marcha del PSG en las próximas horas. El principal medio deportivo de Francia afirma que la presión que se vivió ahora mismo en el Parque de los Príncipes es clara y contundente.

“Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde...Me dijo que no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo…Le dije al Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente…Me dijo que tenía que darme cuenta que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía”, palabras de Fournier en la información de RMC Sport.

¿Qatar lo sabía?

Es la gran pregunta que se hace L’Equipe, donde saber cómo actuará Doha ante un posible caso de racismo por parte del hombre que ahora comando sus estrellas supone el mayor foco de las primeras horas de la mañana. Desde el medio indican que antes de fichar al ex Niza, tanto Al-Khelaifi como Ramos habían oído hablar de las tensiones por el vestuario del club de la costa azul durante el último Ramadán (2021).

Si bien las alarmas saltaron por el PSG gracias a dichas informaciones, se indica desde el medio que el actual presidente del Niza Jean Pierre Rivére fue quién calmo a Qatar y su comitiva por París alrededor de los rumores de racismo y tensiones entre Galtier con los futbolistas musulmanes que llegaban hasta la capital francesa.

Pese a ser conscientes de la existencia de una tensión en el vestuario de su ex club, el QSI, reportan desde L’Equipe, siguió adelante con la contratación de quién ahora puede ser despedido en las próximas horas. La investigación interna sigue su curso y se espera que antes de dos semanas se lleguen a conclusiones de peso. El diario de Niza, Nice-Matin, afirma que existían diálogos entre Galtier y sus jugadores en el club que iban a estos términos: “Si no comes, no juegas”.