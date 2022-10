Paris Saint-Germain no pudo ante Benfica en ninguno de los dos duelos. Nuevamente, como sucedió en Portugal, empataron 1-1 en el Parque de los Príncipes por los goles de penal de Kylian Mbappé y Joao Mário. Ambos equipos quedan muy cerca de la clasificación a octavos de final de la Champions League por la derrota de Juventus ante Maccabi Haifa en el otro encuentro del Grupo H.

El partido no fue muy diferente a lo que se vio en Portugal hace una semana. Benfica no fue a París a defenderse y, por momentos, le generó problemas a un PSG que no encuentra al reemplazo ideal para Lionel Messi. La ausencia del argentino se volvió a sentir tal como pasó en el partido de Ligue 1 del pasado sábado.

Benfica tuvo el protagonismo durante gran partido de la primera mitad, mostrando las virtudes de los primeros minutos del partido de la semana pasada. Lograba presionar la salida de los parisinos de forma ordenada y le quitaba rápido el balón. Esto hacía que el local tenga que apostar por saltar líneas para buscar a Neymar en mitad de campo o alguna corrida de Mbappé.

En este sentido, el buen trabajo de Enzo Fernández junto a Florentino le permitía a las 'Águilas' tener el balón, aunque carecía de profundidad y no podían encontrar a Gonçalo Ramos. Casi no le crearon peligro real a Donnarumma, pese a tener más el balón. Y sobre la parte final de esos primeros 45 minutos lo pagaron caro. Cedieron parte de dominio, y PSG se lo pagó caro con un gol de penal bien anotado por Mbappé luego de una falta sobre Juan Bernat.

Los parisinos terminaron mucho mejor la primera mitad. Los portugueses pecaron en no ser más agresivos a la hora de sus ataques y se iban al entretiempo con un gol en desventaja. Mientras, Mbappé calló bocas con este tanto en medio de los rumores que lo ponen afuera de PSG para enero de 2023.

Y en la segunda mitad, PSG empezó a tener más la pelota con el doble pivote de Vitinha y Verratti como más protagonistas. Neymar, que encontró más el balón sobre la parte final del primer tiempo, también apareció más, mientras que Mbappé, en una posición más tirado hacia la izquierda del ataque lograba ganar en velocidad.

Pero tal como ocurrió en el partido en Lisboa, en el mejor momento de Paris Saint-Germain, Benfica se encontró con una oportunidad inmejorable. Verratti cometió una falta en el área que el VAR vio y el árbitro Oliver cobró como penal. Joao Mário venció a Donnarumma y puso el empate 1-1 al minuto 62.

Tras el gol, el partido entró en un terreno friccionado propuesto por los 'lusos', sobre todo por mucha pierna fuerte contra Neymar y Mbappé. Precisamente, Kylian tuvo la chance más clara en el segundo tiempo con un remate desde la izquierda, que se fue muy cerca del palo. También marcó un gol en el área chica, pero fue bien anulado por offside a falta de pocos minutos para el final.

Todo terminó en empate. PSG decepcionó sin Messi, pero la buena noticia es que queda muy cómodo de cara a la clasificación a octavos de final, lo mismo que Benfica. Ambos tienen ocho puntos y un triunfo en alguno de sus próximos dos partidos los dejará a ambos en la siguiente instancia.