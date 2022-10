Según adelantó RMC Sport, Mbappé pediría su salida de PSG en enero de 2023. El diario Marca confirmó que el 'crack' francés querría ir a Real Madrid, aunque la situación no es fácil.

Terremoto absoluto en París. No ha pasado ni medio año desde que Kylian Mbappé renovó su contrato con Paris Saint-Germain y ya vuelven los rumores de una posible salida. El 'crack' francés habría solicitado terminar su vínculo con el conjunto parisino en enero de 2023 y vuelve a aparecer en su mente la chance de ir a Real Madrid, aunque todo dependerá de lo que decida el presidente Florentino Pérez.

El diario L'Equipe ya había adelantado en las últimas horas el malestar del jugador nacido en Bondy respecto a su situación en el club. No le gusta su posición de delantero centro, algo que evidenció hace poco con la frase "en Francia juego más libre, por PSG eso no existe", que sembró la polémica. Además, los entredichos con Neymar produjeron más problemas. Con todo esto, el jugador explotó por completo.

Según adelantó RMC Sport y confirmó el diario Marca a través de fuentes que conocen la situación, la relación entre Kylian Mbappé y PSG estaría "completamente rota". "No hay vuelta atrás", aseguraron desde el medio español, que asegura que el jugador habría pedido incluso salir del club en julio pasado. Sin embargo, todo apuntaría nuevamente a enero de 2023, donde pediría nuevamente el adiós.

¿Qué pasó entre Mbappé y PSG?

Mbappé se siento "traicionado" por Paris Saint-Germain. Esto se debe a las supuestas condiciones que el futbolista habría pedido para continuar en la institución parisina, que no las habría cumplido. El acuerdo para la renovación de su contrato se dio por las próximas dos temporadas, hasta 2024 y no hasta 2025, según reveló L'Equipe.

A su vez, por la cabeza del futbolista sigue pasando el hecho de vestirse de 'blanco' y ser jugador de Real Madrid. Rechazó el ofrecimiento que le había hecho Florentino Pérez en los últimos meses, al sentirse "presionado políticamente" y es que en París no sólo lo convencieron desde la directiva parisina, sino también desde Qatar y desde la presidencia de Francia con el mandatario Emmanuel Macron hablándole directamente a él.

Mbappé quiere Real Madrid y PSG al Liverpool

A partir de esta relación "rota" entre Mbappé y PSG vuelven a aparecer los equipos interesados en su fichaje. Por lógica y por las ganas de Kylian, vuelve a aparecer Real Madrid en el radar, aunque habrá que esperar por las intenciones del propio Florentino Pérez. ¿Le volverá a extender la mano al jugador que lo rechazó hace pocos meses? Difícil.

En tanto, a Paris Saint-Germain no le interesa para nada vender a Mbappé a Real Madrid. De hecho, la relación entre el presidente del equipo francés, Nasser Al-Khelaifi, y Florentino es totalmente mala. No sólo el caso de Kylian influyó en ello, sino también las diferencias respecto a la situación UEFA-Superliga. Así, a los parisinos sólo les interesaría vender a Mbappé a otro postor que no sea el conjunto 'merengue' y es ahí donde aparece Liverpool como posible opción.