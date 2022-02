Nasser Al-Khelaifi parece estar dispuesto a hacer cualquier cosa para que finalmente su PSG pueda levantar la tan ansiada primera UEFA Champions League de su historia. El presidente del equipo de la capital francesa vivió como nunca el encuentro ante Real Madrid, donde incluso habría bajado en el entretiempo para presionar a los árbitros.

Más de 2000 millones de euros ha gastado Qatar hasta aquí en un PSG que todavía no puede quedarse con la Liga de Campeones. En lo que es su temporada más ambiciosa desde lo invertido en fichajes y sueldos, parece que todo vale para un Nasser Al-Khelaifi que ya por si en la previa reconocía que poco o nada de bien le deseaba a su rival de anoche.

"No lo voy a ocultar, casi no tenemos relación con el Real Madrid. No voy a recordar lo que pasó. Yo creo en el fútbol accesible para los clubes pequeños, ellos no piensan lo mismo... ¿Un orgullo por haber elevado al PSG a la altura del Real Madrid? Sí, estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Todavía no hemos conseguido nuestros objetivos. Llevará tiempo, lo sabemos", fueron sus palabras en la zona mixta para calentar lo que venía

Presionando a Orsato en el entretiempo

MARCA asegura que el presidente del PSG bajó junto al director deportivo Leonardo al vestuario de los jueces para charlas con Daniele Orsato y manifestarle su enojo por el arbitraje Una medida poco entendida por algunos, pues el italiano parecía no haber tenido que tomar grandes decisiones en la segunda parte.

"Al Khelaifi y Leonardo han bajado en el descanso para presionar a Orsato después del arbitraje en la primera parte. Lo han presenciado personas de UEFA", contaba el periodista Miguel Ángel Toribio para dejar en claro que en esta eliminatoria entre Real Madrid y PSG, vale todo dentro y por fuera de terreno de juego.