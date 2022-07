La victoria ante Kawasaki abrió una gira donde PSG sigue perfeccionado ese equipo que liderado por Lionel Messi y Kylian Mbappé volverá a apostar por todo en los próximos meses, pero desde el cuerpo técnico de Christopher Galtier apuntan que faltan nombres. Semana clave en un Parque de Los Príncipes que ultima detalles para cerrar o no dos nuevos fichajes.

Lejos de ser una ventana de incorporaciones como la que se viese hace 12 meses, Paris Saint Germain ha apostado por una política que ejemplifica el equipo que se pretende con la llegada de Luis Campos. Proyectos como Nuno Mendes, Hugo Ekitike o Vitinha fueron ya comprados por un equipo que más que estrellas, busca obreros que acompañen a los cracks que tanto le sobran al proyecto qatarí en la capital francesa.

Desde AS aseguran que se vienen días claves para cerrar con la novela que envuelve el futuro de Keylor Navas, pero las principales novedades del conjunto galo no pasan únicamente por finiquitar un debate alrededor de la potería que tanto daño le hizo al club en los últimos meses. El propio Galtier confirmó lo que se viene: “Se que haremos un fichaje en los próximos días, no puedo decir más, pero está encaminado”.

Scamacca y Renato, último asalto

El volante portugués de 24 años ha dado a Lille y PSG un ultimátum para cerrar su llegada al Parque de Los Príncipes. Lejos de querer seguir alargando una negociación que tiene al AC Milan en veremos, el luso aprieta a ambas partes para buscar un acuerdo que le lleve a la capital francesa. Por Italia creen que será rossoneri.

Y no muy lejos de Milan se da la otra gran negociación que envuelve a PSG en estos momentos. Sassuolo no moverá sus pretensiones por un Gianluca Scamacca que solo dejará el Calcio por 50 millones de euros. Christopher Galtier avisó que se vienen más nombres para un proyecto en deuda que tendrá nuevamente el objetivo de dominar Europa.